Mit Spannung schauten Hoteliers und Gastronomen am Mittwoch zum „Corona-Gipfel“ nach Berlin, wo Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten und dabei auch Beschlüsse für die Gastronomie treffen wollten.

Bereits im Vorfeld hagelte es Bedenken und Kritik – vor allem an der geplanten Teil-Lockdown-Verlängerung, aber auch an einer befristeten Aufhebung dieses Verbots über Weihnachten.

Wie hart würde eine Verlängerung des „Lockdowns light“ die Branche treffen?

Antragsportal für finanzielle Hilfe noch nicht online

„Extrem hart“, sagt Gordon Keiling in Bad Frankenhausen. „Allein die Vorstellung, dass wir erst jetzt die Hilfen beantragen können – für die erste November-Woche! Damit sind die Gastronomen Mitte Dezember dann fast anderthalb Monate ohne Geld, haben aber zwei Mal Gehalt an ihre Mitarbeiter gezahlt“, sprudelt es aus Gordon Keiling heraus, der Geschäftsführer vom Hotel und Restaurant Thüringer Hof, vom Café P im Panorama-Museum in Bad Frankenhausen sowie vom Gasthaus Zum Mühlgraben in Gräfentonna ist. Bis auf den Thüringer Hof, der noch Business-Gäste empfängt, sind die Gasthäuser geschlossen, die Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Die Auszahlungsmodalitäten kannten die Gastronomen zunächst nicht, bis zum gestrigen Mittag war das Internetportal, über das die Hilfen beantragt werden können, nicht online. Doch selbst wenn die in Aussicht stehenden 75 Prozent des Umsatzes unbürokratisch bewilligt und ausgezahlt werden sollten – eine Rettung bedeutet das für die Branche nicht. „Mancher Kollege sagt, wir kämen mit einem blauen Auge davon. Aber da hat er vielleicht nur an die Kosten gedacht. Uns fehlt ja der ganze Gewinn! Der Dezember ist unser wichtigster Monat. Den brauchen wir, um uns den Winterspeck anzufuttern, um über die schwierigen Monate Januar bis April zu kommen“, schildert Keiling. Wenn es dabei bliebe, würde das „ein Ausbluten der Gastronomie auf lange Zeit“.

Ähnlich kritisch sieht der Gastronom eine Lockerung des Teil-Lockdowns über die Feiertage. Der Kalender sei voll mit Bestellungen, bereits im März waren alle Häuser für Weihnachten ausgebucht. Da stelle sich dann die Frage: Wem sage ich ab? „Das ist für uns eine äußerst unangenehme Situation“, sagt Keiling. Er könne jeden Gastronomen verstehen, der das nicht mitmache und lieber über Weihnachten geschlossen bleibe.

Uwe Rust, Inhaber und Mann in der Küche, in der Gaststätte Zur Schenke in Holzthaleben. Foto: Dirk Bernkopf / Archiv

„Es war anzunehmen, dass wir so bald nicht wieder öffnen dürfen“, sagt Uwe Rust, Betreiber des Gasthauses Zur Schenke in Holzthaleben. Doch die Bestätigung schmerzt. „Im November und Dezember wären wir ausgebucht gewesen.“

Rust hat die Gemeindeschenke erst vor gut einem Jahr gepachtet und ordentlich investiert. Sein Elan wurde ausgebremst. Die beiden Angestellten sind seit dem ersten Lockdown in Kurzarbeit. Denn auch der Sommer brachte weniger Umsatz, weil Veranstaltungen und Feiern fehlten.

„Man hat uns allem beraubt, was Geld bringt. Und jetzt das Berufsverbot“, für Rust gibt es keine andere Bezeichnung dafür. Der Koch will durchhalten, bietet jeden Freitag- und Samstagabend sowie Sonntagmittag einen Lieferservice an. Er hofft, dass die versprochenen Hilfen bald kommen. „Im Moment gibt es noch nicht mal die Formulare“, kritisiert er.

Vernichtung von Lebensmitteln stimmt nachdenklich

Und noch etwas treibt ihn um: „Ich will nicht wissen, wie viele Tonnen Lebensmittel in Deutschland durch die angeordneten Schließungen vernichtet werden mussten.“ Der finanziellen Verlust ist das eine. Aber die Lebensmittelabfälle schaden auch der Umwelt. Man rede viel über Nachhaltigkeit und Klimaschutz – und dann sowas. Jeder Gastronom müsse im Voraus planen und Waren einlagern. „Bleibt die Tür von heute auf morgen zu, werden Lebensmittel zwangsläufig schlecht. Und ich habe da nur ein kleines Unternehmen“, sagt Uwe Rust nachdenklich.