Gemeinderat Gehofen spricht über Schiedsstelle

Die Einrichtung einer gemeinsamen Schiedsstelle ist Thema auf der Gemeinderatssitzung, die am Donnerstag, 17. September, ab 19 Uhr, in der Schwesternstation in Gehofen stattfindet. Außerdem sollen Arbeiten am Seilpfadweg Wiegental vergeben werden, und die Satzung zur Entschädigung der Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrleute nochmals angepasst werden. Auch Anfragen der Gemeinderäte und von Bürgern werden wieder möglich sein.