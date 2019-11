Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinsam in Artern kochen

Artern. Die Küche – ein Ort internationaler Begegnung. In Artern leben Menschen aus Afghanistan, Eritrea, Syrien, Albanien, dem Irak und anderen Ländern. Ihnen bei der Integration, oft sind es Familien, zu helfen, dem nimmt sich auch das Projekt Thinka in Artern an. Die Abkürzung steht für Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung. „Gemeinsam kochen“ ist eine Aktion, um Menschen verschiedenster Nationalitäten zusammen zu führen. Das Thinka-Team fand in der Borlach-Gemeinschaftsschule auf dem Königstuhl in Artern einen Partner. Hier gibt es eine Lehrküche.

Im Juni gab es, wie Thinka-Mitarbeiterin Gaby Schmidt auf TA-Nachfrage sagte, das erste gemeinsame Kochen. Vier Frauen aus Albanien bereiteten landestypische Spezialitäten zu, die dann gemeinsam verkostet wurden. Es gab Fleischgerichte, Salate, gefüllte Teigtaschen und das beliebte Dessert Baklava. „Gemeinsam wurden die Speisen zubereitet, das Interesse und die Neugier waren groß. Was ist das? Welche Zutaten, welche Gewürze werden verwendet. An den Tischen saßen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren aus Artern und Umgebung“, schildert Gaby Schmidt und freut sich über die gelungene Premiere.

Im September stand syrisches Essen auf dem Programm. Hier war die Zahl derer, die die Speisen direkt zubereiteten, viel größer. Und die Resonanz. Um die 70 Teilnehmer wurden gezählt. Wieder wurde gemeinsam vorbereitet, aber am Ende auch gemeinsam dafür gesorgt, dass die Küche wieder sauber war. „Die Syrer haben eine andere Esskultur als wir, ich würde sagen, sie zelebrieren es“, betont Gaby Schmidt. „Wichtig ist uns, Begegnungen zu schaffen, sich mit anderen Kulturen zu beschäftigen, die deutsche Sprache im Alltag weiter zu erlernen. Schön wäre es, wenn sich auch Nachbarschaftshilfe ergibt.“

Nun wurde der Wunsch nach deutscher Küche erfüllt. Am Herd standen die leidenschaftlichen Hobbyköche Torsten Blümel und Wolfgang Koenen, sie brachten auch die Zutaten mit, spendierten sie, ebenso wie Gaby Schmidt. Der dritte Mann in der Küche war der pensionierte Bäcker und Konditor Alfred Wenzel.

Herbstzeit ist Kohlzeit. Es gab Kürbissuppe, Gemüsereis mit Putengeschnetzeltem, Schichtkohl mit Rindergeschnetzeltem, Obst- und Rohkostsalate, Quarkspeisen und Leckeres vom Konditor. Und wieder war die Resonanz groß, kamen um die 70 Leute, meist ganz in Familie. Wieder gab es bei der Vorbereitung der Speisen helfende Hände.

Es herrschte eine angenehme Atmosphäre, es gab sogar einige Wünsche nach den Rezepten der Gerichte. „Ich denke schon, dass es zu gegebener Zeit wieder ein gemeinsames Kochen gibt“, sagt Gaby Schmidt und dankt der Borlach-Gemeinschaftsschule, die Lehrküche für die Veranstaltung nutzen zu können. Ohne diesen Partner sei so eine Aktion absolut nicht möglich.