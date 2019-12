Die TGS Oldisleben lädt an diesem Freitag alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ein.

Oldisleben. Zum Tag der offenen Tür lädt die Thüringer Gemeinschaftsschule Oldisleben am Freitag ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinschaftsschule Oldisleben öffnet Türen

Zum Tag der offenen Tür lädt an diesem Freitag die Gemeinschaftsschule Oldisleben ein. Beginn ist 12 Uhr, teilt Schulleiterin Heike Wilke auf Nachfrage mit. Willkommen seien nicht nur künftige Schulanfänger sowie interessierte Schüler mit ihren Eltern, sondern alle Interessierten, betont die Schulleiterin, die sich auf eine große Resonanz auch von Einwohnern und Neugierigen freut, die schon lange die Schulbank verlassen haben, aber schon immer gern mal einen Blick in die Schule werfen wollten.

Die Schule ist in den zurückliegenden Jahren grundhaft saniert worden und hatte auch einen neuen Anbau für den Grundschulbereich erhalten, der 2017 eingeweiht wurde. Den Besuchern stehen alle alle Räume offen. Die Schüler und Schulklassen haben sich vorbereitet und stellen sich mit Projekten vor. 14 Uhr wird in der Aula ein Theaterstück aufgeführt, um 17 Uhr wird das Adventstürchen geöffnet. Sportlich geht es bereits am Vormittag beim 2-Felderballturnier der Dritt- und Viertklässler zu, während auf die Erst- und Zweitklässler ein Bewegungsparcours wartet. Beteiligt sind alle Klassen von 1 bis 9. Die Zehntklässler betreuen das Café. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein der Schule.