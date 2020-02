Die Frankenhäuser Fliederkönigin Jenny I. liest in der schummrigen Totes-Meer-Salzgrotte in der Kyffhäuser Therme Kindern klassische Märchen vor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschichten von Frau Holle und Schneewittchen in der Grotte

Eine Märchenstunde mit einer echten Hoheit – das konnten Kinder am Samstag in der Kyffhäuser Therme erleben. In der schummrig-lauschigen Atmosphäre der Totes-Meer-Salzgrotte konnten sie der Fliederkönigin Jenny I. am Vormittag und deren Fliederprinzessin Marie I. am Nachmittag lauschen. Zur ersten Runde am Vormittag mit der Fliederkönigin versammelten sich fünf Kinder, die ihr gespannt zuhörten.

Während es sich die erwachsenen Begleiter im Vorraum der Grotte bequem machten und einfach einmal eine Stunde abschalten konnten, scharrten sich die interessierten Kinder um die Fliederkönigin und lauschten der Geschichte von Frau Holle mit Pechmarie und Goldmarie. Dabei las die Fliederkönigin nicht bloß monoton das Märchen vor, sie nahm sich auch geduldig Zeit für die Fragen und teils lustigen Einwürfe der Kleinen, die dann auch gern einmal von ihrem Meerschweinchen oder weiteren Märchen, die sie kennen, erzählten. „Es ist ein neues Angebot. Wir wollen schauen, wie gut die beiden Märchenstunden angenommen werden und dann eventuell auch wieder im nächsten Jahr eine solche anbieten“, sagt Jenny I.. Sie wird ihr Amt zum Fliederfest im Mai dieses Jahres niederlegen und an die jetzige Fliederprinzessin Marie I. übergeben. Diese las am Samstag zur zweiten Runde der Märchenstunde am Nachmittag vor sechs Kindern in der ausverkauften Grotte vor.