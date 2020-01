Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesunder Ernährung spielerisch vermittelt

Die Unterschiede zwischen Obst und Gemüse, wie Bewegung die eigene Gesundheit fördert und warum gerade Obst und Gemüse so gesund sind. Das sind nur einige Aspekte eines Workshops, der am Mittwochvormittag im Awo-Kindergarten „Löwenzahn“ in Wiehe stattfand.

In Zusammenarbeit mit dem Rewe-Markt in Roßleben bot der Dienstleister Expika den Workshop im Rahmen der Initiative „5 am Tag“ für die Igel-Gruppe an, aus der unter anderem 14 Kinder zum Sommer in die Grundschule wechseln. Dabei übernimmt der Rewe-Markt die kosten für den Kurs und das Obst und Gemüse. Für die Kinder ist die Teilnahme kostenlos. „Ich bin selbst total begeistert von diesem Angebot und selbst die Kinder sind nach über einer Stunde noch aufmerksam dabei“, freute sich die Erzieherin Gabriele Röhr. Während des Kurses gab es für die Kinder unter anderem einen kleinen Film zu sehen und Bewegungsspiel zum Thema. „Dahinter steckt natürlich die Wissensvermittlung zu gesunder Ernährung“, erklärt Kursleiterin Heike Kern, die dieses Kurs in mehreren Kindergärten im Landkreis anbietet. „Die Kinder erfahren unter anderem, wie groß fünf tägliche Portionen Obst und Gemüse sein müssen, damit der Körper fit und gesund bleibt“, erklärt Kern. Im Vorfeld des Kurses wurde den Kindern bereits Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt. Darin enthalten war Informationsbroschüren zu gesunder Ernährung und auch Ausmalbilder mit Obst und Gemüse, die die Kinder frei gestalten konnten. Der Kindergarten bietet seinen Kindern eine Vollverpflegung an, bei dem laut Gabriele Röhr großer Wert auf eine gesunde Ernährung gelegt wird. Zum Abschluss durften die Kinder ihr erlerntes Wissen anwenden und auch gesund naschen. Von einem reich mit Obst und Gemüse gedeckten Tisch sollte sich jedes Kind je zwei Stück Obst und drei Stück Gemüse aussuchen, die sie später mit nach Hause nehmen durften. Außerdem durften sie Obststückchen, Möhren und Tomaten naschen, was die Kinder reichlich annahmen.