Gewalttätiger Ladendieb aus Artern gesucht: Polizei fahndet mit Personenbeschreibung

Artern. Wer kann Angaben zu einem unbekannten Täter machen, der am 17. August in Artern einen Diebstahl beging und auf seiner Flucht zwei Mitarbeiter verletzte?

Die Polizei fahndet in der Öffentlichkeit mit einer Personenbeschreibung eines Täters, der am 17. August einen räuberischen Diebstahl begangen hatte. Der Mann hatte gegen 12.30 Uhr an besagtem Tag in einem Einkaufsmarkt in der Arterner Kachstedter Straße mehrer Waren in seinen Rucksack gesteckt und versuchte den Kassenbereich zu passieren, ohne zu bezahlen.

Zwei Mitarbeiter hatten den Diebstahl bemerkt und sprachen den Täter an. Dieser schubste die Männer beiseite und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Arterner Innenstadt. Die beiden Laden-Mitarbeiter wurden leicht verletzt.

Der unbekannte Täter ist circa 1,80 Meter groß und etwa 25 Jahre alt. Er hat schwarze kurze Haare und eine auffällige Tätowierung am Unterarm. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt mit Aufdruck auf der Vorderseite und eine graue Jogginghose mit pinkfarbenem Schriftzug. Außerdem hatte er einen pinkfarbenen Rucksack und eine dunkelblaue Sporttasche dabei.

Die Polizei bittet Zeugen sachdienliche Informationen unter der Telefonnummer 03631/960 mitzuteilen.

Alle Blaulichtmeldungen aus Thüringen