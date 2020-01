„Gewerbesteuern geben finanziellen Spielraum“

Sparsame Straßenbeleuchtung und Straßenbaumaßnahmen – auch dieses Jahr will die Gemeinde Oberheldrungen wieder investieren, berichtet Bürgermeisterin Susann Weber (Bürger für Oberheldurngen-Harras).

Ein Jahr Gebietsreform – bereut Oberheldrungen, eigenständig geblieben zu sein?

Nein. Wir sind froh darüber. Es geht uns finanziell ganz gut und wir hoffen natürlich, dass das so bleibt. Die Gewerbesteuern fließen, das gibt uns finanziellen Spielraum.

Was lief gut im vergangenen Jahr?

Der im Mai neu gewählte Gemeinderat hat eine gute Zusammensetzung und ist sehr aktiv. Alle unterstützen mich und wir versuchen stets, gemeinschaftlich eine Lösung zu finden. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit den Vereinen und der Feuerwehr. Im abgelaufenen Jahr wurde unser Sportplatz saniert – Brunnen gebohrt, der Platz verkleinert und eine Beregnungsanlage installiert, neue Tore eingebaut und eine neue Flutlichtanlage. Das hat die LSG eigenständig gemacht. 116.000 hat das gekostet, 25 Prozent kamen als Fördermittel vom Landessportbund und vom Kreis.

Wie klappt die Zusammenarbeit mit der Stadt An der Schmücke, die für Oberheldrungen erfüllende Gemeinde ist?

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten funktioniert es wunderbar. Es könnten vielleicht ein paar mehr Leute in der Stadtverwaltung arbeiten.

Beobachten Sie die Entwicklung der Stadt?

Ja. aber nur mit halbem Auge.

Die Gemeinde sucht derzeit einen Betreiber für ihr Freibad in Harras bis 2028. Gibt es schon Bewerber?

Die Ausschreibung läuft noch bis Ende des Monats. Ich hoffe natürlich, dass sich jemand findet, der den Badbetrieb übernimmt. Die lange Vertragslaufzeit hat etwas mit Sicherheit zu tun. Im Fall einer Eingemeindung soll das Bad erhalten bleiben. Vielleicht bewirbt sich ja der Bade- und Freizeitsportverein wieder, dessen Vertrag jetzt ausgelaufen war.

Was will die Gemeinde in diesem Jahr investieren?

Wir stecken gerade in den Planungen für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf sparsame LED im ganzen Ort. Der Badverein hat eine Förderung beim Land beantragt, er will das Planschbecken sanieren. Und dann möchten wir noch ein paar Parkplätze in der Hauterodaer Straße und in der Meistergasse schaffen und wenn möglich selber bauen. Für die Feuerwehr wollen wir einen Mannschaftstransportwagen anschaffen, denn wir haben keinen. Dabei haben wir zwanzig Mitglieder in der Einsatzabteilung. Den kann dann auch die Jugendfeuerwehr nutzen, wenn sie ins Camp auf dem Straußberg fährt.

Steht der Haushalt?

Den haben wir Ende 2019 beschlossen. Ich denke, er wird im Februar-Amtsblatt veröffentlicht, dann können wir sofort loslegen.

Hat die Gemeinde auch die Verbindung nach Hemleben auf dem Schirm?

Ja, die schaut sich jemand an. Die Löcher auf Hemlebener Seite hat die Stadt ja bereits zugeschüttet. Dann werden wir noch eine Kostenschätzung für den Eisenberg einholen, bei dieser Straßenbaumaßnahme hätten wir auch gern den Abwasserzweckverband AZV im Boot.