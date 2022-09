Gorslebens 1250-Jahrfeier in Bildern

Fotos der 1250-Jahrfeier von Maria Belicevska-Stein (vorn, mit Ines Telle und Gerhard Laegel) aus Hechingen in Baden-Württemberg sind derzeit in der Gorslebener Kirche zu sehen.

Gorsleben. Baden-Württembergerin hielt das Jubiläumsgeschehen fest und freut sich über ihre erste eigene Ausstellung

Eine Fotoschau von der 1250-Jahrfeier zog am Denkmaltagswochenende in der Bonifatiuskirche in Gorsleben die Blicke auf sich. Für die Fotografin Maria Belicevska-Stein (im Bild vorn, mit Ines Telle und Gerhard Laegel) aus Hechingen in Baden-Württemberg ist es die erste eigene Ausstellung. Nach Gorsleben führte sie der Zufall. Sie hatte ihre Freundin, die Ex-Gorslebenerin Ines Telle, zum großen Dorfjubiläum begleitet und das Festwochenende in Bildern festgehalten. Am vergangenen Samstag hatte die evangelische Kirchgemeinde zur Vernissage eingeladen, die Maria Belicevska-Stein noch mit weiteren Werken bereicherte.