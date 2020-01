Gründung des Regionalmuseums vor 100 Jahren

Das Jahr 2020 ist für das Regionalmuseum Bad Frankenhausen, das sich im einstigen Schloss befindet, ein ganz besonderes. Vor 100 Jahren wurde das Museum gegründet.

Zwei Jahre lange Exponate sammeln

Am 3. Mai 1920 fasste der Vorstand der Günther-Stiftung für die Unterherrschaft des Freistaates Schwarzburg-Rudolstadt den Beschluss zur Gründung eines Museums. Dem Vorschlag stimmte der Stadtrat Frankenhausen wenige Monate später zu. Landrat Reinbrecht bestimmte Schloss Frankenhausen als zukünftigen Sitz des Museums.

Der Stiftungsvorstand übertrug den Aufbau und die Leitung des Museums Alfred Berg (1876 bis 1945), er war Lehrer am damaligen Realprogymnasium Frankenhausen. Zwei Jahre lang wurden damals Exponate gesammelt, die Eröffnung des Heimatmuseums war am 3. Mai 1922.

Museumsfest und Sonderausstellung

Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums wird es, wie Museumsleiter Ulrich Hahnemann auf Nachfrage sagte, am 2. Mai ein Museumsfest, am 19. Mai einen Vortrag sowie am 27. Mai die Eröffnung der Sonderausstellung „Unser Museum wird 100 – 100 gute Gründe, unser Museum zu besuchen“ geben.

Im vergangenen Jahr wurden im Museum knapp 10.000 Besucher gezählt. Das waren laut Museumsleiter etwa 500 mehr als im Vorjahr. Natürlich profitiere man mit Blick auf die Besucherzahlen von den umliegenden großen touristischen Einrichtungen Kyffhäuser-Denkmal, Panorama-Museum und Barbarossahöhle.

Das Regionalmuseum in Bad Frankenhausen. Foto: Ingolf Gläser

Vielfalt und Interaktivität

Sehr gute Besucherzahlen habe es über den Jahreswechsel gegeben. Im Durchschnitt würden die Besucher zwei Stunden im Haus bleiben, manche auch drei bis vier, um interessiert bis in die kleinste Ecke zu schauen. „Wir bieten Vielfalt, eine gute Aufbereitung der Themen sowie das interaktive Erleben.“

Museumsarbeit bedeute sammeln, konservieren, bewahren, ausstellen. In welchem Umfang man das mache, darauf schaue auch das Land, das Museen finanziell unterstützt. Es sind beim Frankenhäuser Regionalmuseum, das sich in Trägerschaft der Stadt befindet, jährlich fast 31.000 Euro. Für Projekte gibt es zudem Förderungen von der Sparkassen-Museumsstiftung. Der Kreis habe sich bereits 2008 von der finanziellen Unterstützung des Museums zurückgezogen.