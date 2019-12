Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Müssen Grundstückseigentümer doch nicht zahlen?

Sie ist ein Diskussions- und Streitthema seit Jahren: die Lärmschutzanlage zwischen der Siedlung am See und dem Gewerbegebiet Am Bahnhof in Heldrungen. Zum einen wegen der Frage nach der Notwendigkeit, zum anderen wegen der Bauart, dann wegen der Gesamtkosten – und weil für diese Kosten auch die Grundstückseigentümer der Siedlung mit aufkommen sollten. Bei den Baukosten war vor etwa fünf Jahren von schätzungsweise 200.000 Euro die Rede, dann von 300.000 Euro.

In dieser Woche hat das Stadtparlament die Satzung für die Erschließungsbeiträge wieder aufgehoben. Grundstückseigentümer sollen nun doch nicht zahlen müssen. Aus dem einstigen Erholungsgebiet mit etwa 140 Grundstücken soll ein offizielles Wohngebiet werden. Die Lärmschutzwand ist eine Bedingung, um über das Gebiet einen Bebauungsplan legen zu dürfen. 2015 sprach sich der Stadtrat Heldrungen für die Errichtung der Lärmschutzwand aus. Die Frage nach den Kosten – und wer sie trägt – blieb ein Dauerthema. 2018 dann der Aufschrei bei einigen Grundstücksbesitzern. Ergebnis eines schalltechnischen Gutachtens sei, dass nur die Grundstücke, die unmittelbar an der Lärmschutzwand liegen, eine Lärmminderung von mindestens drei Dezibel bekommen. Diese Grundstücke bilden damit auch das sogenannte Abrechnungsgebiet, ihre Eigentümer müssten also bezahlen. Es gehe um etwa 15 Grundstücke. Die anderen Grundstücksbesitzer bräuchten bei dieser Herangehensweise nicht zahlen. Der Stadtrat hatte im Juni 2018 eine entsprechende Satzung für die Erhebung eines Erschließungsbeitrages für die Lärmschutzwand beschlossen. Die Stadt trägt zehn Prozent des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. 90 Prozent würden auf die besagten wenigen Grundstücke umgelegt, dafür gibt es auch einen Nutzungsfaktor entsprechend der Lärmminderung. Die Lärmschutzwand wurde gebaut. 300 Meter lang, vier Meter hoch. Die Kosten stiegen. Um die Wand zu bauen, war ein Bodenaustausch nötig. Es handelt sich um eine Altlastenfläche. Der Aushub musste auf eine Sonderdeponie bei Nordhausen gebracht werden. Das kostete. Mittlerweile liegen die Gesamtkosten für die Lärmschutzwand bei knapp über einer halben Million Euro. Im kommenden Frühjahr erfolgen die Bepflanzung und der Anbau der Bewässerungsanlage. Mittlerweile liegt ein Gutachten vor, das sieht nicht die Anwohner in der Beitragspflicht, sondern die benachbarte Firma Metex im Gewerbegebiet. Denn als sie vor etwa 14 Jahren erweiterte, habe die Errichtung einer Lärmschutzwand im Bebauungsplan gestanden. In der öffentlichen Sitzung des Stadtrates in dieser Woche war die Aufhebung der Satzung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages für die Lärmschutzwand vom Juni 2018 ein Thema. „Die bebauten Grundstücke liegen im Außenbereich, es besteht kein Baurecht. Somit sind die Grundstücke nicht bevorteilt“, sagte Bürgermeister Holger Häßler (parteilos). Der Stadtrat stimmte der Aufhebung einstimmig zu. Nun geht der Beschluss zur Kommunalaufsicht, die ihn genehmigt – oder nicht. Der Fakt bleibt, die Lärmschutzwand kostet knapp über eine halbe Million Euro. Und da steht die Frage im Raum, ob die Stadt die Kosten perspektivisch zu tragen hat. Oder mit Blick auf den einstigen Bebauungsplan die Firma im Gewerbegebiet. Sie ist und bleibt also ein Diskussions- und Streitthema: die Lärmschutzwand in Heldrungen.