Gut besuchtes Konzert im Arterner Rathaus

Werke von Wladislaw Zelensky und Richard Strauß standen auf dem Programm des Konzertabends, der am Samstagabend zahlreiche Musikfreunde in den Saal des Arterner Rathauses zog. Der Verein ars interactiva, der die Serien der Konzerte veranstaltet, hatte diesmal das Quartett Prometheus (von links ) mit Laura Kania (Violine), Piotr Oczkowski (Klavier), Nao Rohr (Viola), Gereon Theis (Cello) zu Gast. Das nächste Konzert ist am 6. Juni. Zum 250. Geburtstag Beethovens erklingen Klaviersonaten, gespielt von Piotr Oczkowski.