Zwiebelrispen aus Heldrungen wechselten beim 367. Weimarer Zwiebelmarkt am vergangenen Wochenende tausendfach die Besitzer.

Heldrungen. Heldrunger sind in Weimar zufrieden.

Zwiebelmarkt: Gutes Wetter und Besucher in Kauflaune

Der 367. Weimarer Zwiebelmarkt ist Geschichte und die Heldrunger Zwiebelbauern sind wieder zu Hause. „Das Wetter hat mitgespielt. Wir hatten keinen Regen und zu warm war es auch nicht. Es war richtig gut für einen Zwiebelmarkt“, sagt Heiko Pfau vom gleichnamigen Heldrunger Gartenbaubetrieb am Sonntagnachmittag in Weimar. Da ist der Zwiebelmarkt noch gut besucht. Gegen Marktende, so die Erfahrung der Händler, wird noch mal gut gekauft.