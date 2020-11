Häßler wirft an der Schmücke das Handtuch

Dass es zwischen dem Bürgermeister der Stadt An der Schmücke und seinem Stadtrat anhaltend knirschelt, ist spätestens seit der Ankündigung Holger Häßlers (parteilos) bekannt, im kommenden Jahr sein Amt als Bürgermeister aufzugeben. Nun setzt er sein Vorhaben um: Auf der Stadtratssitzung am Montagabend in Hauteroda kündigte Häßler an, seine Entlassung zum 31. Dezember zu beantragen.

Die Stadträte, die über gesamte Saalbreite verteilt an Einzeltischen saßen, nahmen die Mitteilung verhalten bis teilnahmslos auf. Der Bürgermeister hatte seine Information gleich an den Anfang der Sitzung gestellt. Niemand zeigte sich verwundert oder überrascht, kommentierte das Gehörte oder stellte Fragen. Alle Worte dazu waren offensichtlich gewechselt. Selten schien die Kluft zwischen Ratsmitgliedern und Stadtoberhaupt tiefer. Stattdessen raschelten Sitzungsunterlagen, in denen Ratsmitglieder gerade geblättert hatten, ohne sich unterbrechen zu lassen. Scheinbar mit Rückendeckung in das Amt gestartet Dabei hatten vier der sechs Bürgermeister der fusionierten Gemeinden die Kandidatur des ehemaligen Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft für das Amts des ersten Bürgermeisters der neuen Landgemeinde ausdrücklich unterstützt. Gemeinsam wollten sie die neue Landgemeinde stark machen und voranbringen. Darüber kann Häßler nur noch lächeln. Viele Worte um seinen Rückzug will der 57-Jährige, der auf dreißig Jahre Erfahrung Kommunalpolitik zurückblicken kann, nach der Ratssitzung am Montag nicht mehr machen. Es solle nicht aussehen wie Nachtreten, sagt er. „Mein Entschluss steht fest. Ich habe „keine Liebe mehr daran. Für mich ist die Sache abgeschlossen.“ Doch eine Erklärung ist er schon schuldig. Zumindest seinen Wählern, die bei der Bürgermeisterwahl im Mai 2019 ihr Kreuzchen hinter seinem Namen machten. Er sei zu der Einsicht gelangt, dass die Landgemeinde so, wie es die sechs damaligen Bürgermeister im Vorfeld vertraglich vereinbarten, „lediglich die Besitzstände wahrt und jeder für sich weiter wirtschaftet, mit wenig bis gar keinem Sinn, wirklich etwas bewegen zu wollen“, ringt sich Häßler schließlich ab. Immer wieder hatte der Bürgermeister, der im Stadtrat keine Fraktion hinter sich hat, fehlenden Gemeinsinn im Stadtrat beklagt. Einer gegen alle, alle gegen einen, jeder für sich. Eifersüchtiges Wachen darüber, dass andere nicht mehr für sich beanspruchte, als ihm nach eigener Auffassung zustand. Und wenn es ums Sparen ging, dann immer bei den anderen. Dabei seien leistungsfähigere und effizientere Strukturen mal Ziel der Gebietsreform gewesen, erinnert Häßler. Und darum sehe er keinen Sinn mehr in seiner Arbeit. „Wenn man gebetsmühlenartig immer wieder erklärt, aber keiner ist bereit zuzuhören, springt man ja ständig gegen die Wand.“ Somit kommt auf die Einwohner der Stadt An der Schmücke nächstes Jahr eine Bürgermeisterwahl zu. Diese wird aller Voraussicht nach aber nicht am Tag der Landtagswahl Ende April stattfinden. „Eine Zusammenlegung beider Wahlen wird nicht möglich sein, da die Landtagswahl als reine Briefwahl angestrebt wird“, so Häßler, der im Vorfeld Gespräche unter anderem mit der Kommunalaufsicht geführt hatte. Bis zur Neuwahl solle demnach sein Stellvertreter amtieren. Er hoffe, sagt der scheidende Bürgermeister noch, dass irgendwann ein „Umdenkungsprozess“ einsetze.