Hauteroda: Zweiter Bauabschnitt fast geschafft

In der Hauterodaer Hauptstraße soll der zweite Bauabschnitt der Straßenbaumaßnahme noch vor dem Winter abgeschlossen werden. Nach Kanalbauarbeiten und der Erneuerung der Straßendecke werden derzeit die Gehwege und Grundstückszufahrten gepflastert. Für die Baumaßnahme hatte Hauteroda seine komplette Hochzeitsprämie in Höhe von knapp 180.000 Euro als Eigenanteil aufgewendet, die die ehemalige Gemeinde und heutige Ortschaft der Stadt An der Schmücke für die Aufgabe der Eigenständigkeit und die Fusion im Zuge der Gemeindegebietsreform vom Freistaat erhalten hatte.

Unklar ist unterdessen die Abrechnung der kommunalen Baumaßnahme mit dem Land Thüringen. Das hatte in diesem Jahr die höchst umstrittenen Straßenausbaubeiträge rückwirkend zum 1. Januar abgeschafft. Danach müssen die Thüringer für neue Straßenausbauprojekte vor ihren Grundstücken ab sofort nicht mehr zahlen. „Das ist die erste Baumaßnahme in der Stadt ohne Straßenausbaubeiträge und uns stellt sich immer noch die Frage, wie künftig die Abrechnung mit dem Land Thüringen erfolgt“, kritisiert der Bürgermeister der Stadt An der Schmücke, Holger Häßler (pl).

Denn wenn die Baumaßnahme abgeschlossen ist, wird die Zahlung fällig.

Kern des so genannten 10. Änderungsgesetzes zum Thüringer Kommunalabgabengesetz ist, dass das Land fortan den Kommunen die beträchtlichen Einnahmeausfälle ausgleicht, die ihnen durch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge entstehen. Prognosen gehen von landesweit jährlich bis zu 25 Millionen Euro aus, die das Land für die Umsetzung des Gesetzes zahlen muss.

Auf die Abrechnungsmodalitäten warten die Kommunen bislang vergebens. Das kritisierte gestern auch Hauterodas Ortschaftsbürgermeister Norbert Eichholz (pl), der im neuen Stadtrat sitzt. Die Straßenbaumaßnahme in Hauteroda hatte in diesem Jahr begonnen und ist in drei Abschnitte unterteilt, der dritte wird jetzt ausgeschrieben. Nach Abschluss ist das Oberdorf fast komplett an die öffentliche Abwasserentsorgung angeschlossen.