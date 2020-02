Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heinrich und die Ungarnschlacht

Im Regionalmuseum findet am Dienstag, dem 18. Februar, ab 19.30 Uhr ein Lesung und Buchvorstellung des Werkes „Die Schlacht bei Riade“ mit Referent Otto R. Hofmann statt. Der Februar-Vortrag geht einem Geschichtsereignis des frühen Mittelalters auf die Spur, das sich in unserer unmittelbaren Umgebung zugetragen haben soll. Der Ort der Riade-Schlacht am 15. März 933 ist eines der Rätsel unserer Geschichte. Die Angaben der zeitnah schreibenden Chronisten und die darauf fußenden Archivalien liefern kein Ergebnis. Gegenwärtig werden der Umkreis Merseburgs und das Unstrut-Gebiet östlich von Artern als Schlachtfeld genannt. Im Überblick werden die vielen Versuche und Mühen von Historikern und Heimatforschern gezeigt, den Ort des Schlachtfeldes zu ermitteln. Die heutige Genügsamkeit der Historiker diesbezüglich könne nicht akzeptiert werden. Es liege nahe, neue ganzheitliche Kriterien für die Auffindung des Schlachtfeldes zu entwickeln. Wichtige Fragen seien etwa welchen Anmarschweg die ungarischen Reiter nahmen, wo sich ihre Streitmacht in zwei Heere teilte und durch welche Strategie König Heinrich gewinnen konnte. Auch geht es darum, welche Gelände- und Wetterbedingungen vorherrschten. Zum Vortrag laden das Regionalmuseum und der Heimat- und Museumsverein ein.