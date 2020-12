Dass Gewässerunterhaltungsverbände ein Lob zu hören kriegen, scheint wohl eher die Ausnahme als die Regel. Zu groß ist der Unmut über zuwachsende Gewässer und Entwässerungsgräben, die im Fall von Starkregen das Abfließen von Wassermassen verhindern könnten.

Auch in Heldrungen trieb das Thema Helderbach jahrelang die Anwohner des Gewässers um. In vielen Stadtratssitzungen füllten Bürger die Fragestunden und forderten eine Beräumung der Entwässerungsgräben zum Zwecke des Hochwasserschutzes. Doch still ruhte stets der See.

Bis jetzt plötzlich der Bagger anrückte.

Auftraggeber war der Gewässerunterhaltungsverband Untere Unstrut/Helderbach, dem die Stadt An der Schmücke seit einem Jahr angehört. „ln den Ortslagen Hauteroda, Oberheldrungen und Heldrungen wurde auf einer Länge von 6000 Metern das Helderbach-System durch die Firma Gewässer- und Tiefbau Krumpholz aus Ringleben innerorts entkrautet und gemäht“, teilt der Verbandsvorsitzende Ralf Haubold auf Nachfrage mit. Kosten der Maßnahme: rund 28.000 Euro.

In Heldrungen war die Grabenberäumung mit Freude und Erleichterung zur Kenntnis genommen worden: „Die von den Anwohnern rund um den Helderbach ein Jahrzehnt geforderte Pflege der Entwässerungsgräben war beim jeweiligen Heldrunger Stadtrat zwar auf offene Ohren gestoßen, jedoch zu einer Beräumung kam es nie“, erinnert der frühere Stadtrat Roland Schröder in einer Mail an den jahrelangen erfolglosen Kampf, trotz wiederholter Eingaben, einer Unterschriftenaktion (2016) sowie Anmahnung durch den Landkreis. „Die Gräben verwilderten zusehends und Bäume bis zu mittlerweile 50 cm Durchmesser verringern den Grabenquerschnitt“, so Schröder.

Teilweise hätten Bürger zur Selbsthilfe gegriffen und Grabenteile entbuscht, damit ihr Grundstück bei Starkregen nicht überflutet werden konnte. Die Firma Krumpholz habe nun „in enger Zusammenarbeit mit Bürgern und Stadtverwaltung eine schnelle und hervorragende Arbeit geleistet“, lobt Schröder stellvertretend für weitere Heldrunger, die die Arbeiten aufmerksam verfolgten. „In der Hoffnung auf ein ‘Weiter so!’ möchten wir unseren Dank auszudrücken. Die Heldrunger, insbesondere die Anrainer des Helderbaches, können sich vorerst vor einem Hochwasser sicher fühlen“, so Schröder.

In Sömmerda, dem Sitz des Gewässerunterhaltungsverbandes Untere Unstrut/Helderbach, wird die Resonanz aus Heldrungen erfreut zur Kenntnis genommen. Und Bürgermeister Holger Häßler (parteilos), der im Verbandsvorstand sitzt, hebt in diesem Zusammenhang die Leistung des Heldrunger Schmücke-Stadtrates Volkmar Pötschke hervor, den er zum „Beauftragten für Gewässerschauen“ ernennen will.

Trotzdem, so Roland Schröder weiter, gebe es noch einiges zu tun. „Obwohl zur Zeit abflussseitig ab Heldrungen Sicherheit besteht, muss die weitere Pflege und Instandhaltung organisiert werden. Zuflussseitig sei im Bereich Ölmühle und Wasserschloss noch einiges zu tun“, schreibt er.

„Der Gewässerunterhaltungsverband hat sich das Ziel gesetzt, die Ortslagen bis zu ein Mal jährlich zu mähen und zu entkrauten. Dabei liegt der Fokus auf der Pflege innerorts und ist turnusmäßig in der Planung“, gibt Verbandschef Haubold einen Ausblick.