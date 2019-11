Bad Frankenhausen Bad Frankenhausen Das traditionelle Herbstkonzert am Kyffhäuser-Gymnasium steht unter dem Motto „Neue Schule – alte Songs“. Seit Beginn des Schuljahres lehren und lernen die Lehrer und ...

Heute Herbstkonzert

Das traditionelle Herbstkonzert am Kyffhäuser-Gymnasium steht unter dem Motto „Neue Schule – alte Songs“. Seit Beginn des Schuljahres lehren und lernen die Lehrer und Schüler im neuen Schulgebäude in der Bahnhofstraße; nun laden sie zu ihrem ersten Konzert in die neue Mehrzweckmensa ein. Dabei wollen die Mitwirkenden ausprobieren, ob bekannte Oldies, wie „Alt wie ein Baum“ oder „Über den Wolken“ auch im neuen Umfeld gut klingen. Das Konzert findet heute um 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, der Schülerrat bittet wie schon im Vorjahr um Spenden zugunsten des Kinder- und Jugendhospizes Mitteldeutschland.