Hier stockt der Verkehr im Kyffhäuserkreis

Achtung, Baustelle: Auch in der neuen Woche müssen Autofahrer im Kyffhäuserkreis mit Behinderungen auf den Straßen rechnen. (Symbolbild)

Kyffhäuserkreis. Ab Montag gibt es eine neue Straßenbaustelle zwischen Esperstedt und Ringleben.

Auch in der kommenden Wochen müssen sich Motorisierte Fahrzeugteilnehmer im Kyffhäuserkreis wieder auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Gleich für Montag, den 21. November, sind neue Baustellen angekündigt: Vom 21. bis 30. November finden zwischen Esperstedt und Ringleben unter halbseitiger Fahrbahnsperrung Arbeiten zur Fahrbahnsanierung statt.

Sperrung in Seega noch bis Ende November

Noch bis voraussichtlich Ende November ist in Seega wegen Baumaßnahmen zur Ortsentwässerung die Ortszufahrt ab der „Fleischerei Hörchner“ für den Verkehr voll gesperrt.

Die Esperstedter Straße, L1172, in Bad Frankenhausen ist wegen Kanalbauarbeiten halbseitig eingeschränkt. Eine Ampel regelt die Durchfahrt. Der Lkw-Verkehr wird ab Esperstedt über Oldisleben, Seehausen nach Bad Frankenhausen und umgekehrt umgeleitet.

Nach wie vor wegen eines Erdfalls gesperrt ist ein Teil der Straße und des Gehweges in der Mittelstraße von Bottendorf.

Noch bis 30. November müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen in Ebeleben in der Rathausstraße einstellen. Dort wird die Urbachbrücke neu errichtet. Zudem finden Straßenbauarbeiten unter halbseitiger Sperrung und mit Ampelregelung in der Diesterweg- und Goethestraße statt.

Seit dem 14. November finden in der Goethestraße in Ebeleben Fahrbahnsanierungen statt. Die Baumaßnahme ist in drei Bauabschnitte eingeteilt, die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert. Dauer: bis voraussichtlich 16. Dezember.

Fahrbahnsanierung in Oldisleben

Einspurig geht es in der Karl-Marx-Straße/B85 im Bereich Klosterberg/Klostergasse in Oldisleben vorwärts. Dort wird seit 7. November die Fahrbahn saniert. Der Verkehr wird mittels Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Sanierung der Uderslebener Straße in Ichstedt unter Vollsperrung erfolgt in mehreren Bauabschnitten bis voraussichtlich 20. Dezember.

Seit 17. Oktober wird die Brücke im Zuge der K6 zwischen Niederspier und Otterstedt saniert. Über eine Behelfsfahrbahn wird der Fahrzeugverkehr an der Baustelle vorbeigeführt.

Aufgrund der Witterung und wegen Erntetransporten kann es im gesamten Kyffhäuserkreis zu Fahrbahnverschmutzungen kommen.

Quelle: Straßenverkehrsbehörde