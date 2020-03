Hilfsangebot für Leib und Seele

Während sich in vielen größeren Städten wie Sondershausen und Bad Frankenhausen mittlerweile engagierte Menschen zu Hilfsinitiativen in der Corona-Krise zusammengeschlossen haben, sind es in kleinen Orten oft Einzelne, die ihre Hilfe anbieten. Beatrix von Henning ist Pfarrerin und hat in der deutschlandweiten Facebook-Gruppe „Freiwillige Coronahilfe Deutschland“ ihr Hilfsangebot veröffentlicht. „Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog“

„Ich habe auf Facebook gesehen, dass sich diese Gruppe gegründet hat. Da war es für mich selbstverständlich, dass ich dort auch mein Hilfsangebot publik mache“, sagt Beatrix von Henning. Sie ist als Schulpfarrerin tätig, dementsprechend derzeit zuhause und möchte unbedingt etwas tun. Mit ihrem Angebot möchte sie auch andere ermutigen, sich in der Krise für andere zu engagieren und ihren Mitmenschen zu helfen.

Sie sei mobil und könne unter anderem anbieten für andere Menschen einkaufen zu gehen oder weitere wichtige Wege zu erledigen. „Gerade hier auf dem Dorf sind die älteren Leute ohnehin oftmals weniger mobil. Da wird jede helfende Hand gebraucht“, sagt Beatrix von Henning. Aber auch Angebote wie den Hund Gassi zu führen könne sie gern unterbreiten. „Ich stehe auch gern einfach für Gespräche bereit. Diese tun vielen Menschen in dieser Zeit ohne viele gewohnte soziale Kontakte sicherlich auch gut“, sagt von Henning. Unterstützung erhält sie davon aktuell von ihrer Tochter, die als Studentin sich gerade noch in der vorlesungsfreien Zeit befinde und zuhause in Nausitz zu Gast ist und ebenfalls ein eigenes Auto. Diese Zeit, in der das Coronavirus das Leben alle bestimme, sei es umso wichtiger, sich für andere einzusetzen, sagt sie.

Dass der Kyffhäuserkreis ein Bürgertelefon (03632/74 14 44) eingerichtet hat, hält sie für eine gute Sache. „Das hilft vielleicht auch gerade unseren älteren Mitbürgern einige Ängste zu nehmen und für Aufklärung zu sorgen“, sagt die Pfarrerin. Zu erreichen ist die Pfarrerin bei Facebook unter ihrem Namen Beatrix V. Henning oder per Telefon 03466/3395010.

Auch in Oldisleben können sich Corona-Risikogruppen jetzt Waren des täglichen Bedarfs nach Hause bringen lassen. „Das Angebot richtet sich an ältere Menschen oder Personen in Quarantäne. Die Idee dazu entstand in Anlehnung an den Frankenhäuser Einkaufsservice“, sagt Tierarzt Georg Müller, einer der Initiatoren der „Oldislebener Einkaufshelfer“. Mitstreiter sind auch Frank Neutert, Markus Röse und Christopher Schulze. Lars Denkel von der Werbeagentur beteiligte sich an den Werbeflyern, mit der die Aktion bekannt gemacht werden soll. Auch Plakate werden aufgehängt. Die Auslieferung der Einkäufe erfolge „selbstverständlich unter den gebotenen Hygieneregeln“, so Müller. Schutzkleidung, Handschuhe und Masken stellt der Tierarzt zur Verfügung. Christopher Schulze nimmt Einkaufswünsche von 9 bis 18 Uhr, 034673/786506 entgegen, eingekauft wird im ortsansässigen Lebensmittelmarkt, die Auslieferung erfolge „zeitnah“. Für den Service werde ein Obolus für das Spritgeld erhoben.

Auch in Schernberg wird Hilfe für diejenigen organisiert, die zur Risikogruppe gehören oder aus anderen Gründen nicht selbst einkaufen können. Die Mitglieder des Ortsteilrates haben per Facebook einen Aufruf gestartet und bieten Unterstützung an. Per Nachricht oder bei der Ortsteilbürgermeisterin Heidrun Schimke (01520/5226026) könne man sich melden.

In der Gemeinde Kyffhäuserland hat die Verwaltung einen kostenlosen Einkaufsservice eingerichtet für Bürger, die wegen Krankheit oder mangelnder Mobilität nicht selbst in der Lage sind, Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs einkaufen zu können. Telefonisch könne die Bestellung unter 034671/6 60 31 aufgegeben oder per E-Mail an info@kyffhaeuserland.de zugesendet werden. Die bestellte Waren würden dann mit Rechnungsbeleg an die Haustür geliefert. Bezahlt werden müsse nur der tatsächlichen Warenwert, teilt Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU) mit.