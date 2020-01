Hohe Schrecke: Toiletten, Bänke und neue Wegweiser

Nach der Wanderzeit ist vor der Wanderzeit. Und selbst im Winter ist die Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke keinen Tag ohne Besucher.

Beim Verein „Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft“ wird sich derweil Gedanken gemacht, wie der mögliche Besucheransturm nach der kalten Jahreszeit von Anfang an in geordnete Bahnen gelenkt werden kann. Parkeinweiser soll es demnach nicht mehr geben, dafür als Parkfläche der ehemalige Sportplatz von der Stadt gepachtet, Linien gezogen und ein Parkautomat aufgestellt werden. In Sachen Toiletten werde eine „Containerlösung“ angestrebt, entlang des Weges Bänke aufgestellt, kündigte Vereinsvorsitzende Dagmar Dittmer (CDU) an. Auch am Weg selbst werde es Verbesserungen geben. „Dort haben wir Stellen, die bei feuchter Witterung sehr schlierig sind“, so Dittmer. „Des weiteren werden Ausschilderungen zur Brücke von allen 13 Orten vorgenommen, das sollte auch Entlastung für die Braunsrodaer bringen.“

Eine Zählung der Brückenbesucher gibt es (noch) nicht. Dafür gibt es an der Brücke ein Brückenbuch, in das sich Besucher eintragen können. „Von den allermeisten haben wir ein positives Echo“, erzählt Dagmar Dittmer. Inzwischen sei man beim schon vierten angelangt.

Der Ansturm nach der Eröffnung der Brücke hatte nach dem 1. Oktober die Beteiligten kalt erwischt. Allen voran die Braunsrodaer, durch deren Ort sich Blechlawinen aus allen Himmelsrichtungen wälzten und jede freie Stelle zum Parken genutzt wurde. Fehlende Stellplätze wurden von den Anwohnern kritisiert, Beschwerden über mangelhafte Ausschilderung und fehlende Toiletten häuften sich. Besucher vermissten Bänke zum Ausruhen und einen Imbiss.

Die Gastronomie habe inzwischen mitgezogen, berichtet Dittmer. Der Gutshof biete neben seiner Kaffee- und Kuchenversorgung ab 14 Uhr an den Wochenenden nun auch Mittagstisch an. Dessen unbenommen freue sie sich, wenn die Braunsrodaer, wie am Reformationstag, ihrerseits eine Versorgung für die Wanderer anbieten. „Das war eine Supersache!“, anerkennt die Vereinschefin.

Vor Saisonbeginn strebt die Vereinschefin zusammen mit weiteren Verantwortlichen ein Treffen mit interessierten Braunsrodaern an. „Ich kann mir vorstellen, dass wir mit den Braunsrodaern zur Brücke wandern und als Angebot für jene, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, eine Kremserfahrt anbieten“, schlägt Dittmer vor. Unterwegs könne man sich austauschen und die Braunsrodaer etwas „über die Region erzählen sowie zur Geschichte“. Das könnte dann sogar in Infotafeln einfließen.