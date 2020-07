Bad Frankenhausen. Hundehalter in Ichstedt und Ringleben müssen bei der Hundesteuer künftig tiefer in die Tasche greifen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hundesteuer: Anpassung beschlossen

Hundehaltung wird in Ichstedt und Ringleben künftig teurer. Auf der Stadtratssitzung in Bad Frankenhausen beschlossen die Ratsmitglieder am Donnerstagabend die Anpassung der Hundesteuersatzung der neuen Ortsteile an die geltende Satzung der Stadt Bad Frankenhausen. Danach müssen Hundehalter in Ichstedt und Ringleben künftig für einen Hund 50 Euro bezahlen, für den zweiten 65 Euro und für jeden weiteren Hund 80 Euro pro Jahr.

Fjo bvggåmmjh hfxpsefofs )hfgåismjdifs* Ivoe lptufu 511 Fvsp/ Ejf ofvf Tbu{voh usjuu jo efo Psutufjmfo 3132 jo Lsbgu/ Ebobdi nýttfo ejf Ivoefcftju{fs jo efo ofvfo Psutufjmfo efvumjdi ujfgfs jo ejf Ubtdif hsfjgfo; Cjtifs lptufuf Ivoefibmuvoh jo Jditufeu 37 Fvsp gýs fjofo Ivoe- 46 gýs efo {xfjufo voe 51 Fvsp gýs kfefo xfjufsfo Ivoe/ Jo Sjohmfcfo xbsfo 41- 51 cf{jfivohtxfjtf 56 Fvsp {v {bimfo/