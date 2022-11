In Rottleben ist am Samstag Weihnachtsmarkt. Für 17.30 Uhr hat sich der Weihnachtsmann angekündigt.

In diesen Orten weihnachtet es am Wochenende im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Glühwein, Plätzchen und geselliges Beisammensein. In Bad Frankenhausen öffnen am Sonntag auch die Geschäfte

Am ersten Adventswochenende laden in vielen Orten im Kreis Weihnachtsmärkte zum Verweilen ein.

Regina Ross und der Frankenhäuser Frauenchor

In Bad Frankenhausen geht es nach der Weihnachtsmarkteröffnung am Freitag auf dem Markt vor dem Rathaus dann am frühen Samstagnachmittag weiter: 14 bis 14.45 Uhr Regina Ross, 14.45 bis 15.15 Uhr Programm der Kindertagesstätte Sonnenschein, 15.30 bis 16.15 Uhr Regina Ross, 16.30 bis 17.30 Uhr Wir rufen den Weihnachtsmann und hoffen, dass er viele Geschenke hat, 17.30 bis 18 Uhr Festliches Konzert mit dem Frankenhäuser Frauenchor, 18 bis 22 Uhr Musik mit Ingo.

Der Weihnachtsmarkt-Sonntag in Bad Frankenhausen beginnt um 9.30 Uhr in Unterkirche. Dort heißt es „Start in den Advent mit festlicher Andacht & Adventsfrühstück“. Um 14 Uhr geht es auf dem Markt weiter: von 14 bis 15.30 Uhr gibt es „Musikalisches zur Weihnachtszeit“ mit Max Schwanethal, 15.30 bis 16 Uhr Auftritt der Tanzschule „Tanz & Bewegung Bianca Schadowske“ aus Seehausen, 16 bis 16.30 Uhr Programm der Kindervilla, 16.30 bis 17 Uhr Wir rufen den Weihnachtsmann. 17 bis 18 Uhr wartet Musikalisches mit Max Schwanethal, Schlossplatz: 18 Uhr Advents-Blaulicht-Gottesdienst mit Pastorin Steffi Wiegleb. Ganztägig: Verkaufsoffener Sonntag rund um den Weihnachtsmarkt (12 bis 18 Uhr).

Geselliges Beisammensein am Bürgerhaus

Glühwein, Stollen, Plätzchen, Roster – am Sonntag (27. November) ist in Esperstedt Weihnachtsmarkt. Um 14.30 Uhr gehts los am Bürgerhaus mit geselligem Beisammensein, um 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann. Die Vorbereitung erfolgte mit reger Beteiligung und Unterstützung der Vereine im Dorf.

Kaffe, Kuchen und Pilze aus der Pfanne

In Gehofen startet der Weihnachtszauber am 26. November um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen vor dem örtlichen Feuerwehrdepot. Für weitere Gaumengenüsse gibt es außerdem Glühwein und Pilze aus der Pfanne. Gegen 16 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet.

Adventsgestecke und Kinderreiten mit Rentieren

Ab 14 Uhr am 26. November locken Adventskaffee, Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus, Glühwein, Adventsgestecke und Kinderreiten mit Rentieren neugierige Besucher zum Rottlebener Adventsmarkt. Ab 14.30 Uhr führt die Kyffhäuserland-Grundschule ein Weihnachtsprogramm auf; ab 16 Uhr gibt es Weihnachtsgeschichten mit Pfarrerin Steffi Wiegleb in der Kirche; ab 16.30 Uhr erobern die Kyffhäuserland-Musikanten die Bühne und für 17.30 Uhr hat sich der Weihnachtsmann angekündigt.

„Hinze Kidz“, Tanzgruppe und Posaunenchor

Weihnachtsmarkt ist am Samstag in Oldisleben. Ab 14 Uhr öffnen die Stände auf dem Schulplatz. Für ein weihnachtliches Unterhaltungsprogramm sorgen der Kindergarten „Hinze Kidz“ und die Gemeinschaftsschule, eine Tanzgruppe sowie der Posaunenchor. Die Verpflegung der Weihnachtsmarktbesucher übernehmen wie immer die ortsansässige Gruppen und Vereine.

Dekorationen und ein kreatives Bastelangebot

Vorweihnachtlich wird es am 27. November in Holzthaleben. Vereine und Ortsteilräte laden zur geschmückten Festhalle auf dem Sportplatz ein. Um 15 Uhr hält Pfarrerin Eilice Neuland eine Andacht und im Anschluss führen die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Tausendfüßler ein Programm auf. Es gibt ein kreatives Bastelangebot und an vielen Verkaufsständen können Dekorationen und Süßspeisen oder auch das eine oder andere Geschenk besorgt werden.

Bratwurst, Glühwein und Crepes im Biergarten

Zum 6. Adventsmarkt lädt der Verein Kirmesburschen Steinthaleben am 26. November ein. Ab 16 Uhr können sich die Besucher im Biergarten Steinthaleben unter anderem auf Bratwurst, Glühwein, Crepes und Grog freuen. Zudem sei es hier Tradition, dass die Weihnachtsfee den Kindern kleine Überraschungen mitbringt.

Verkaufsoffener Sonntag und Glühweinleckerein

Mit dem „Glühweinzauber“, einer neuen Veranstaltung, startet die Stadt Sondershausen am Sonntag, dem 27. November, in die Adventszeit. Zuerst wird in die Innenstadt beim verkaufsoffenen Sonntag zum gemütlichen Shoppen und Stöbern eingeladen. Ab 12 Uhr soll den Besuchern dann alles rund um Glühweinleckereien geboten werden. Zehn Glühwein- und Imbissstände mit Glühweinen verschiedener Winzer und Leckereien sowie zahlreiche Händler freuen sich auf viele Besucher. Auf zwei Bühnen präsentieren verschiedene Künstler ein tolles und buntes Programm. Zu den Höhepunkten zählt natürlich die Eisbahn am Marktplatz, die ebenfalls am Sonntag um 12 Uhr öffnet.

Adventmarkt im Hof und Spielsachenbasar

Eine Benefizkonzert für das Greußener Freibad und eine Spendenauktion für das Kinderhospiz Mitteldeutschland gibt es am Samstag, 26. November beim Adventmarkt im Hof der alten Likörfabrik in der Neustadt 35 in Greußen. Los geht das vorweihnachtliche Treiben um 14 Uhr.

Ein Spielsachenbasar gehört zum Weihnachtsmarkt in Oberbösa, der am Samstag, 26. November, um 14 Uhr auf dem Schenksplatz beginnt.