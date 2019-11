Donndorf. Nach Bad Frankenhausen, Roßleben, Wiehe und Bottendorf schwingen nun auch in Donndorf die Karnevalisten das närrische Zepter.

In Donndorf zogen die Karnevalisten durch den Ort

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Donndorf zogen die Karnevalisten durch den Ort

Mit einem bunten und musikalischen Umzug durch das Dorf starteten die Karnevalisten an ihrem Vereinshaus in Donndorf in die närrische Jahreszeit.

Ortschaftsbürgermeisterin Gudrun Holbe (CDU) übergab gerne und ohne Bedenken den Donndorfer Rathausschlüssel an die Karnevalisten. Foto: Wilhelm SlodczYK

Bei ihrer Rückkehr gegen 17.11 Uhr wartete bereits die langjährige Bürgermeisterin Gudrun Holbe (CDU) mit dem Rathausschlüssel auf die närrische Schar. Sie habe, verkündete die jetzige Ortschaftsbürgermeisterin, ja jetzt keine Verwaltungsaufgaben und auch keine Finanzen mehr und übergebe daher den Rathausschlüssel ohne Bedenken.