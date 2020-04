Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Gehofen lacht schon der Osterhase

Körbchen mit Zweigen und fröhlichen Hornveilchen, bunte Ostereier an Steckern, Bändern und zu langen Ketten gebunden, dazu lustige Küken und Osterhasen – Spaziergänger in Gehofen haben in diesen Tagen wieder viel zu gucken. Gisela Stolzke und Marianne Maltritz haben im Ort wieder für frühlingshafte Stimmung gesorgt und die Brunnen österlich geschmückt, dass Autofahrer sich beim Vorbeifahren die Hälse verrenken und kaum ein Fußgänger daran vorbeikommt, ohne stehenzubleiben und sich zu freuen.

Seit 2014 dekorieren die beiden Gehofenerinnen Brunnen im Ort. Die Idee haben sie sich von anderen Orten abgeguckt. „Ich fand die Bilder in der Zeitung von den Osterbrunnen immer so schön“, schwärmt Marianne Maltritz. Zusammen mit Gisela Stolzke gehört sie zur Bastel- und Krativgruppe im Ort. Warum also nicht auch in Gehofen die Brunnen dekorieren? Zumal man im Dorf nicht lange danach suchen muss – immerhin stolze zwölf Stück hat Gehofen zu bieten. Marianne Maltritz hat sie beim Zeitungsaustragen gezählt, sagt sie lächelnd.

Mit dem Brunnen an der Kirche fing es an. Dann kamen weitere zwei entlang der Hauptstraße dazu und schließlich noch der in der Nausitzer Gasse. Bunte Ostereier wurden besorgt, Figuren aus Pappmaché selbst gebastelt und damit die Brunnenabdeckungen verziert. Ihre ganze Liebe steckten sie in die Gestaltung. Und alles in eigener Initiative. Und der ganze Ort freute sich.

Dass aus den einst vier geschmückten Brunnen in diesem Jahr nur zwei geworden sind, hat Zeitgründe, sagt Marianne Maltritz. Mehr haben sie diesmal nicht geschafft. Denn es steckt auch viel Arbeit dahinter: Die Blumen wollen besorgt, die Körbe bepflanzt sein. Alles aufbauen und nach Ostern wieder abschmücken. Und dazwischen jeden Tag fleißig gießen, damit die Blumen nicht vertrocknen. Sechs Jahre lang haben sie das gemacht. Inzwischen sind sie über Siebzig. Wenn sich Gehofener finden, die sich an der österlichen Gestaltung der Brunnen beteiligen möchten, hätten sie ganz sicher nichts dagegen.