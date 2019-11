Bad Frankenhausen Bad Frankenhausen Informationen zur Einschulung 2020 gibt das Pädagogen-Team der Kurstadt-Grundschule in Bad Frankenhausen am Samstag, dem 16. November, von 9.30 bis 11.30 Uhr. Eltern ...

Info-Tag an Grundschule

