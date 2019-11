Nordhausen. Die Arbeitsagentur Nordhausen bietet am Dienstag drei Beratungen für Arbeitgeber an.

Informationen für Arbeitgeber in Nordhausen

Wie kann ein Arbeitgeber reagieren, wenn Aufträge wegbrechen, Mitarbeiter für Folgeaufträge dringend gebraucht werden und Fachkräfte knapp sind. Die Industrie- und Handelskammer wird gemeinsam mit dem Arbeitgeber-Service in einer Informationsveranstaltung zum Thema Beschäftigungssicherung und Qualifizierung am Dienstag, 26. November, von 14 bis 16 Uhr in der Agentur für Arbeit Nordhausen (4. Etage, Raum 444) zu den Themen Kurzarbeit hilft (Auftragsschwankungen im Betrieb überbrücken, 10.000 Euro für eine Fachkraft) beraten sowie darüber, wie die Weiterbildung von Mitarbeitern gefördert wird und wie die elektronische Annahme von Arbeitsbescheinigungen läuft.

Anmeldungen sind unter www.erfurt.ihk.de bei Veranstaltungen oder bei den Vermittlungsfachkräften des Arbeitgeber-Service noch möglich.