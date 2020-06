Infostand für Senioren am Königstuhl in Artern

Monique Keßler, Leiterin des Seniorenprojektes „Bewegung und Begegnung im Quartier“ wird am Freitag, 3. Juli, ihren Infostand, mit dem sie in den vergangenen Wochen bereits auf dem Marktplatz in Artern zugegen war, auf dem Königstuhl aufbauen. Von 8 bis 12 Uhr steht sie am Kräuterbeet der Thinka Rede und Antwort.

Mit ihrem Projekt will Keßler unter anderem bewegungsfreundliche Strukturen und kostenfreie Bewegungsangebote in Artern einführen. Die Projektleiterin möchte künftig auch an weiteren Standorten der Arterner Kernstadt ansprechbar sein und hofft deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung, wo dies sinnvoll wäre.

Anregungen für Standorte nimmt Keßler entgegen unter Tel.: 03466/7 40 75 10, per E-Mail an Monique.Kessler@vhs-th.de oder direkt am Infostand.