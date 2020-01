Zur Umbenennung der Stadt An der Schmücke ging ein Brief aus der Landeshauptstadt ein, den Bürgermeister Holger Häßler (pl) jetzt auf der Internetseite der Stadt veröffentlichte.

Innenministerium will Antrag auf Umbenennung ablehnen

In der Stadtverwaltung der Stadt An der Schmücke ist Post aus der Landeshauptstadt eingegangen. Ein dicker Brief aus dem Innenministerium lag kurz vor Weihnachten im Briefkasten, dessen Inhalt Bürgermeister Holger Häßler (pl) jetzt öffentlich machte.

Was darin steht, liest sich wie ein Schuss vor den Bug der Kämpfer für die Umbenennung der Stadt „An der Schmücke“ in „Heldrungen“: „Auf Basis der aktuellen Sach- und Rechtslage beabsichtigt das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales, Ihren Antrag abzulehnen“, teilt das Ministerium als Antwort auf die vom Stadtrat gegen die Stimmen aus Oldisleben beschlossene Namensänderung mit. „Vor Erlass eines ablehnenden Bescheides“ werde der Stadt aber Gelegenheit zur Äußerung gegeben, heißt es weiter. Den Bürgermeister, der mit der öffentlichen Diskussion um den Stadtnamen ein Wahlversprechen einlöste, schüchtert der Brief nicht ein. Für ihn reduzieren sich die umfangreichen Ausführungen des Ministeriums auf lediglich eine einzige Kernaussage. Diese lautet: „Dem vorgelegten Antrag auf Namensänderung kann derzeit nicht entsprochen werden, da das Innenministerium auf Basis der aktuellen Sach- und Rechtslage nicht die Kompetenz zur Änderung des gesetzlich festgelegten Namens der Stadt An der Schmücke besitzt“. „Das heißt nichts anderes, als dass das Innenministerium nicht zuständig ist“, stellt Häßler klar. Weil der Gesetzgeber für einen Fall wie diesen offenbar keine Zuständigkeitsklausel festgelegt habe. Eine Änderung des Namens, so das Innenministerium, könne derzeit nur durch ein Gesetz erfolgen. Zuständig dafür sei der Landtag. Damit liegt eine endgültige Entscheidung über die beantragte Umbenennung aus Sicht des Bürgermeisters noch fern. Dafür enthält das Schreiben aus Erfurt aus Häßlers Sicht auch noch ein ganz besonderes „Bonbon“: „Gemäß Neugliederungsvertrag“, so verweist das Ministerium, „kann von einzelnen Vereinbarungen des Vertrags abgewichen werden, wenn sich die dem Vertrag zugrundeliegende Sach- und Rechtslage wesentlich geändert hat und die Bürger der betreffenden Ortschaften der Landgemeinde An der Schmücke der Änderung oder Aufhebung einzelner Regelungen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln zustimmen.“ „Damit wird es ganz verrückt“, so Häßler: „Bedeutet das konkret für die Umbenennung, dass in jedem Ortsteil eine Zweidrittelmehrheit zusammenkommen muss? Bezogen auf die Wähler oder auf die Wahlberechtigten? Bezogen auf die Wahlberechtigten wäre das eine Wahlbeteiligung von 70 Prozent“. Sowas habe es zuletzt zu DDR-Zeiten gegeben. „Dann müsste das auch für alle anderen Vertragsbestandteile gelten, und das hätte gravierende Auswirkungen auf unsere Arbeit. Dann wäre der Landgemeindevertrag quasi für die Ewigkeit und könnte nie geändert werden“, schlussfolgert der Bürgermeister. Was das bedeute, könne sich ausmalen, wer den Vertrag liest. Und darum hat das Stadtoberhaupt nach der Sitzung des Hauptausschusses zu Wochenbeginn, wo all dies alles zur Sprache kam, nicht nur das Schreiben aus der Landeshauptstadt auf die Internetseite der Stadt An der Schmücke gestellt, sondern auch den Landgemeindevertrag, den alle Bürgermeister unterzeichnet haben. „Damit sich die Bürger ein Bild machen können.“ In Oldisleben wurde das Schreiben aus dem Ministerium unterdessen als erster Erfolg gewertet. Allerdings fragt man sich hier, wieso erst jetzt, vier Wochen nach dem Posteingang, die Öffentlichkeit davon unterrichtet wird. „Wir hätten uns viel Stress sparen können“, reagiert einer der Mitorganisatoren der Landtagspetition, mit der die Oldislebener seit dieser Woche nun sechs Wochen lang Unterschriften gegen die Umbenennung sammeln. Die Petition wollen sie auf jeden Fall zu Ende führen. Bürgermeister Häßler hat unterdessen beim Innenministerium um Fristverlängerung für die schriftliche Anhörung gebeten. Ehe er sich äußere, wolle er Akteneinsicht nehmen. Dass das Ministerium jetzt schon seit anderthalb Monaten seinen entsprechenden Antrag prüft, auch darüber kann er nur den Kopf schütteln. https://www.stadtanderschmuecke.de/