Innerorts mit 103 km/h mehr als doppelt so schnell unterwegs – Polizei erwischt Raser im Kyffhäuserkreis

Schönewerda. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Kyffhäuserkreis hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Das ist die Bilanz des Einsatzes.

Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Ortsdurchfahrt Schönewerda sind am Mittwoch zahlreiche Raser registriert worden. Wie die Polizei mitteilte, überschritten insgesamt 38 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h an der Messstelle.

Trauriger Spitzenreiter war dabei ein Opel. Dieser wurde mit einer Geschwindigkeit von 103 km/h und somit 53 km/h mehr als erlaubt, geblitzt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

