Grund zum Feiern hatte die Seniorentanzgruppe der Kirchengemeinde Wiehe: „Am 19. Oktober 1995 hatte Sieglinde Braasch die Tanzgemeinschaft ins Leben gerufen“, kommen die Daten aus Ute Kermer wie aus der Pistole geschossen.

Kein Wunder. 2015, zum 20-Jährigen der Tanzgemeinschaft, hatte sie die Leitung der Gruppe von der Gründerin übernommen. Zum Feiern traf man sich jetzt im Gemeindehaus zu Kaffee und Kuchen. Zwei Dutzend tanzfreudige Damen gehören der Seniorentanzgruppe an. Gertrud Bellstedt (81) und Margarete Bieling sind von Anfang an dabei.

Alle Damen haben eine feste Partnerin

„Damals habe ich in der Sportgruppe getanzt. Als sich die Tanzgruppe der Kirchengemeinde gründete, war ich sofort dabei“, erzählt Margarete Bieling, die mit ihren 88 Jahren die Älteste unter den ausschließlich weiblichen Mitstreitern ist. Bis heute schwingen sie einmal die Woche das Tanzbein. „Der Montag war immer meiner“, lächelt Margarete Bieling. Getanzt wird jeden Montag im Gemeindehaus – Kreistänze, Blocktänze, Gassentänze und Square Dance. Alle Damen haben eine feste Partnerin. „Aber wenn einmal eine fehlt, ist das nicht schlimm. Dann übernimmt einfach eine andere diesen Part“, erzählt Ute Kermer. „Seniorentanz kennt keine Führungsrolle, ein Partnerwechsel ist Bestandteil unserer Tänze. Wir haben in den zwei Stunden praktisch mit jedem zu tun“.

Wer emsig übt, will das Können auch zeigen. So ist die Tanzgruppe Programmbestandteil bei jährlichen Festen. In Merseburg wurde bei Wettbewerben angetreten. Das jüngste Mitglied ist 63.

Abseits des Hobbys ist auch die Geselligkeit den Frauen wichtig. „Wir unternehmen Tagesausflüge, feiern zusammen Geburtstage und haben so immer schöne Höhepunkte. Und ist eine krank, besuchen wir sie“, erzählen Margarete Bieling, Gertrud Bellstedt und Ute Kermer. Nach 25 Jahren sind sie des Tanzens nicht müde: „Alle kommen immer mit einem Lächeln am Montag.“