Jungen gezwungen, Windeln zu tragen

Es gibt so manche Dinge, die im Kopf eines Menschen vorgehen, die kann man nicht verstehen. Ist der Jugendliche für das was er getan haben soll voll schuldfähig? Da hatte es in der ersten Verhandlung wegen seines kindlichen Auftretens Zweifel gegeben. Oder sollte eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik erfolgen?

Um das zu entscheiden, beauftragte Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen einen Gutachter. Es habe einige Zeit gebraucht, was aber, wie er sagte, nichts mit dem Jugendlichen zu tun hatte. Der Jugendliche, der zur Tatzeit zwischen 16 und 18 Jahre alt war, hat einerseits einen Schulabschluss und eine Lehre absolviert, andererseits hat er Probleme, um den Alltag zu meistern, er hat einen Betreuer an seiner Seite. Der Jugendliche wohnt im Kyffhäuserkreis. Die Tatzeit liegt schon etwas zurück, es geht um einen Tatzeitraum von zwei Jahren. Da soll es insgesamt sechs Vorfälle gegeben haben, wie Richter Gerald Fierenz sagte. Der Gutachter kam zu der Entscheidung, dass der Jugendliche voll schuldfähig ist. Er stellte bei ihm Entwicklungsverzögerungen fest.

Der Jugendliche soll an einsamen Stellen des Heimatortes drei Jungen im Alter zwischen acht und zehn Jahren genötigt haben, ihre Hosen herunter zu ziehen, gebrauchte Windeln, die der Jugendliche aus dem Müll hatte, zu tragen und hinein zu machen. Die Kinder waren zu zweit und ein Kind war allein. Es würde was passieren, so die Drohung des Jugendlichen, wenn die Kinder etwas erzählen sollten. In einem Fall soll der Jugendliche ein Messer in der Hand gehabt haben.

Einmal habe ein Mann, der zufällig in der Nähe war, den Jugendlichen und zwei Kinder gesehen. Sie hatten die Hosen heruntergezogen, er habe sie angesprochen, sie zogen ihre Hosen hoch und liefen weg. Eltern schilderten, dass ihre Kinder keine Lust hatten, draußen zu spielen, obwohl schönes Wetter war. Nach und nach kam ans Tageslicht, was da der Jugendliche so treibe. Vermutlich tat er das, um gegen andere, jüngere, Herrschaft zu zeigen. Man habe die Kinder gefragt, ob da noch etwas anderes gewesen sei, außer das Tragen der Windel und den Zwang zu diesen Handlungen. Das hätten die drei Kinder alle verneint, schilderte Richter Fierenz. Die Kinder waren in psychologischer Behandlung, sie waren eingeschüchtert, es war von Alpträumen und zunehmender Aggressivität die Rede.

Der angeklagte Jugendliche, er hatte einen Pflichtverteidiger, bestritt alle Tatvorwürfe. Dabei blieb er während der Verhandlungen auch. Obwohl es den Zeugen gab, der bei der Polizei eine Aussage machte. Der Zeuge erschien allerdings an den beiden Verhandlungstagen vor Gericht nicht, deshalb wurde gegen ihn jeweils ein Ordnungsgeld von 150 Euro ausgesprochen. Das Gericht hatte die Aussage gegenüber der Polizei.

In der Verhandlung hatte der Richter, wie er sagte, den Eindruck von dem Jugendlichen, dass er nicht wisse, was man von ihm will. Die drei Kinder, die jetzt Teenager sind, wurden vernommen. Das sei, so der Richter, nötig gewesen, um den Sachverhalt festzustellen. Auch Eltern sagten vor Gericht aus.

Der Richter verurteilte den Jugendlichen nach Jugendstrafrecht zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe in einer Jugendstrafanstalt, die Strafe ist zu einer Bewährung auf zwei Jahre ausgesetzt, zudem hat er 100 Sozialstunden zu leisten. Der Richter folgte beim Strafmaß im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Nach der damaligen Anzeige habe es keine weiteren Vorfälle gegeben.