Jungpolitiker helfen älteren Menschen

Die Mitglieder der Jungen Union (JU) wollen zu Einkaufshelden werden. Das teilt die Kreisvorsitzende Leah Kanthack in einer Pressemitteilung mit. Das Coronavirus SARS-CoV-2 stelle unsere Gesellschaft vor neuartige Herausforderungen. Umso wichtiger sei es, dass wir jetzt zusammenhalten. „Manche Personengruppen haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf als andere und müssen sich deshalb besonders vor einer Infektion schützen. Wir als Junge Union Kyffhäuserkreis möchten deshalb allen Bürgerinnen und Bürgern, die über 60 Jahre alt oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, das Angebot machen, für Sie Ihre Einkäufe zu erledigen“, sagt Kanthack. Dabei werde die JU tatkräftig von der CDU Kyffhäuserkreis unterstützt​. „Es ist ganz egal, ob Sie sich in Quarantäne befinden oder zu Ihrem Selbstschutz vor einer Infektion nicht in den Supermarkt gehen möchten. Wenn Sie unsere Hilfe benötigen, melden Sie sich einfach“, sagt die Vorsitzende.

Kontaktaufnahme ist per E-Mail unter leah.kanthack@gmx.de​ oder telefonisch unter 03632/783090 möglich.