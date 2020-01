Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karnevalisten starten in die heiße Phase

Nun steht es fest: Die fünfte Jahreszeit ist nicht mehr aufzuhalten. In Bottendorf, Bretleben und Kirchengel begann am Wochenende das närrische Treiben. Auch in Ichstedt stand der Samstag im Zeichen des Karnevals – hier startete am Nachmittag der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen des IKV.

Die Bottendorfer Gardemädchen begeisterten mit schwungvollen Tänzen. Foto: Wilhelm Slodczyk Rund 140 Mitglieder hat der Bottendorfer Carneval Club BCC. In dieser Session schwingt noch einmal das Prinzenpaar Stefan I. und Madelaine I. das Zepter und hatte zur ersten Abendveranstaltung in den Saal der Kupferhütte eingeladen. Motto dieser Session: „Un musste die Jebietsreform au sein, den Buttenderfer Karneval kricht keiner klein!“ Das Programm war wie immer eine bunte Mischung aus Tänzen, Bütt und Gesang. Tanzmäuse und Gardemädchen begeisterten dabei ebenso, wie das Herrenballett oder die ehemaligen Faschingsprinzessinnen, die als „Alter Adel“ Licht in den verdunkelten Saal brachten. Zu Beginn hatte das Prinzenpaar Stefan I. und Madeleine I. wieder die Gäste begrüßt und reichlich Orden verteilt. Das Thema der Session griff der Faschingsprinz auf, der erstmals in die Bütt trat. In seiner Chronik nahm er die „die neue Großstadt“ aufs Korn, erinnerte an den Streich, als eines Morgens Ortsschilder ausgetauscht waren und ließ den Schmierfink nicht unerwähnt, der auf Ortsschildern das Wort Roßleben übermalt. Auch andere Ereignisse aus dem Dorfgeschehen wurden durch den Kakao gezogen und humoristische Spitzen bekamen auch wieder die Vorstädter in Roßleben ab. Der Spielmannszug „Blaue Funken“ griff das Jahr des Mauerfalls auf und schmetterte Arbeiterkampflieder. „Ich trage eine Fahne“, „Bau auf“ oder das Lied vom kleinen Trompeter ließen manchen fröhlich mitsingen. Auch die Olsenbande mischte wieder mit, sang vom Waschbrettbauch und entblößte final ihr muskulöses Polster. Für den BCC ist es die 41. Session. In Aussicht auf das Jubiläum in drei Jahren – Karnevalsvereine feiern keine runden Geburtstage, sondern Schnapszahlen – wurde beim Schnäpschen an der „Elferratslatte“ für den fehlenden elften Mann kurzerhand Sparkassen-Filialbereichsleiter Ronny Greschuchna ins Präsidium geholt. Man kann sich schließlich nie früh genug gut stellen mit Leuten, die was zu verteilen haben.