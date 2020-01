Panorama-Museum: Kein Zugang zum Bildsaal

Es kam nicht zu den angekündigten Bauarbeiten und der mit ihnen verbundenen zeitweisen Schließung des Panorama-Museums in Bad Frankenhausen ab November vergangenen Jahres. Trotz des geöffneten Hauses sank die Besucherzahl im November und Dezember spürbar. Dennoch zeigt sich Museumsleiter Gerd Lindner mit Blick auf das Jahr 2019 zufrieden. „Es ist gut gelaufen. Wir hatten knapp 71.000 Besucher, insgesamt waren es etwa 500 mehr als im Vorjahr“, sagt er auf Nachfrage.

Auch wenn es in Deutschland das große Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“ gab, zogen zwei Jubiläen, der 90. Geburtstag des Malers Werner Tübke, der das Monumentalgemälde „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“ schuf, und das 30-jährige Bestehen des Panorama-Museums. „Wir als Einzelmuseum spielen in Deutschland in der höchsten Klasse, der Bundesliga, mit, was die Besucherzahlen betrifft“, betont der Museumsleiter.

Man habe „die Kröte schlucken“ müssen, dass die Bauarbeiten nicht, wie einst geplant, begannen. Es habe keine Kinoveranstaltungen gegeben, ein geplantes Konzert fand nicht statt. „Eine Firma, die einen großen Teil der vorgesehenen Arbeiten durchführt, konnte aus Kapazitätsgründen, wie sie sagte, den Zeitplan nicht einhalten.“ Auftraggeber der Bauarbeiten ist das Landesamt für Bau und Verkehr.

Das Museum ist geöffnet. Dass es Bauarbeiten gibt, sehen die Besucher. Und spüren sie zum Teil auch. Das Café im Haus ist geschlossen, es laufen sehr umfangreiche Arbeiten, die Küche, die mittlerweile in die Jahre gekommen ist, sowie die Haustechnik werden komplett erneuert. Ende März, so die Planung, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Im vergangenen Jahr kamen fast 71.000 Besucher

In die Jahre gekommen und in diesen reparaturanfällig geworden, ist der Aufzug, den es von der Ebene Ausstellungssaal in den großen Bildsaal gibt. „Der Tüv hat ihn natürlich regelmäßig abgenommen, es gab aber das Signal, dass der Zeitpunkt kommt, wo er nicht mehr genutzt werden kann. Damit wäre die Barrierefreiheit für die Besucher nicht mehr gegeben“, schilderte Gerd Lindner. Auch hier seien die Arbeiten im Gange. Baulich habe man einst den Aufzug so geschaffen, dass er die Besucher im Bildsaal mit dem Monumentalgemälde nicht stört. Das solle auch so bleiben.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der Gesamtbaumaßnahme, es geht insgesamt um eine Investition von fast zwei Millionen Euro, ist die Schaffung von zweiten Rettungswegen. Die Brandschutzvorschriften sind heute anders als vor über 30 Jahren. An den Anbauten der Eingangshalle werden aus Fenstern Flucht-Türen. Es sind Räume, die als Büro, Beratungsraum sowie Studiogalerie genutzt werden. Rechts und links des Ausstellungssaales werde die Fassade des Rundgebäudes geöffnet, um ebenfalls in Fensterbereichen Flucht-Türen einzubauen. Durch Trennwände im Inneren mit Türen sei es so möglich, dass bei einer Gefahr die Besucher des Bildsaales und die Besucher des Ausstellungssaales auf getrennten Wegen ins Freie kommen können.

„Weil die Fassade geöffnet wird, ist es notwendig, den Bildsaal für die Besucher zu schließen. „Zum einen müssen wir absichern, dass das Klima im Bildsaal stimmt, zum anderen darf kein Staub eindringen“, betont der Museumsleiter. Aus besagtem Grund ist das Panorama-Museum ab dem 27. Januar bis voraussichtlich Ende März komplett geschlossen. In der Zeit erhält der Ausstellungssaal auch einen neuen Fußbodenbelag. „Aus jetziger Sicht gehen wird davon aus, dass die Arbeiten im Café, beim Aufzug sowie für die Rettungswege dann abgeschlossen sind, denn Anfang April sind ja die Osterfeiertage. Der Ausstellungssaal bekommt noch neue Ständerwände. Die erste Ausstellung im Jahr 2020 soll am 4. Juli eröffnet werden: „Surrealismus in Deutschland?“. Die Kunst aus den Jahren 1920 bis 1950 wird dann bis zum 11. Oktober des Jahres gezeigt.