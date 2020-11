Kirchenbroschüre für die Orgelreparatur

Reich bebildert, viel erklärt, mit akribischer Chronik und einem Friedhofskapitel – wer sich für die Kirchen von Wiehe interessiert, der wird jetzt in einer Broschüre zum Thema fündig. Es ist das erste Büchlein dieser Art, das der Förderverein der Kirchen zu Wiehe über die beiden Gotteshäuser – die stadtbildprägende Kirche St. Bartholomäus und die Fahrradkirche St. Ursula – herausgebracht hat.

„Auf 80 Seiten gibt es Informationen zur Geschichte der zwei Kirchen“, berichtet der Vorsitzende des Fördervereins, Manfred Reinhardt. Mitwirkende sind neben den Nachfahren derer von Werthern, Ludwig Most und dessen Sohn Matthias Most, die die Texte zusammenstellten, auch Frank Bigeschke, Heinz Kubatz und Heike Launicke vom Förderverein. Der Erlös aus dem Verkauf soll der Orgel der Bartholomäuskirche zugute kommen.

Die habe nach den jahrelangen Bauarbeiten in fünf Bauabschnitten dringend eine Grundreinigung nötig, sagt Manfred Reinhardt. Außerdem kommt die Orgel um eine Reparatur nicht umhin. „Die Orgeltürme müssen stabilisiert werden, die neigen sich nach vorn“, erklärt Reinhardt. Die Arbeiten könnten nach Vorstellungen des Fördervereins im Jahr 2022 vorgenommen werden. Manfred Reinhardt rechnet mit einer Summe von „weit über 10.000 Euro“, die dafür aufzubringen ist.

Aus diesem Grund ist die Kirchenbroschüre nicht nur Informationsmaterial, sondern dient gleich einem guten Zweck und spült fünf Euro in die Fördervereinskasse. Große Ansprüche hinsichtlich ihrer Orgel haben sie nicht, sagt Manfred Reinhardt. „Unsere Orgel ist ein zerbrechliche alte Dame, die wir nur noch pflegen wollen. Man könnte gut und gerne hunderttausend Euro reinstecken. Aber für unsere Zwecke reicht das“, sagt er.

Die Broschüren gibt es im Pfarramt, im Anschluss an die Orgelandachten in der Adventszeit samstags 16.30 Uhr in der Bartholomäuskirche und in der Tourist-Information.