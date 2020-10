Pfarrer Maas: Kleine Reformen aus der Coronapandemie überprüfen

Am Samstag wird Reformationstag gefeiert. Ein wichtiger Feiertag für die evangelische Kirche weltweit. Dieser steht in diesem Jahr auch im Zeichen der Coronapandemie. Im Gespräch mit dieser Zeitung erzählt Helfried Maas, Pfarrer im Kirchspiel Wiehe, welche Bedeutung dieser Feiertag für ihn hat und wie die Pandemie die Glaubensvermittlung bislang beeinflusst hat.

„Tatsächlich habe ich einen persönlichen Bezug zum Reformationstag. Über diesen habe ich in der Grundschule nämlich meinen ersten Vortrag gehalten. Darüber bin ich mit der Person Martin Luther in Verbindung gekommen und habe mich in meinem Leben mit keiner anderen Persönlichkeit mehr befasst, als mit Luther“, erzählt Maas. Allerdings habe sich sein Blick auf Luther vom kindlichen Staunen über einen aufbegehrenden Mann gewandelt hin zu dem Mann, der die christliche Kirche gespalten hat.

Noch heute gebe es beständig Diskussionen darüber, ob diese Trennung noch vorhanden ist und die Unterschiede noch so groß sind. „Es gibt dabei natürlich gerade bei den Katholiken unterschiedliche Aussagen von den Menschen an der Basis und den offiziellen Vertretern. Während die Katholiken vor Ort schon lange die Ökumene pflegen und fördern, postuliert die Führungsebene um den Papst die Trennung noch immer“, sagt der Pfarrer. So gebe es in der Region eine gelebte Ökumene mit gemeinsamen Aktionen übers Jahr verteilt. Dazu gehöre auch das gemeinsame Tauferlebnis im Rahmen der Woche der Einheit der Christen.

Prinzipiell würden sich die katholische und die evangelische Kirche, so Maas, heute noch in zwei Punkten unterscheiden. Während die Katholiken das Abendmahl als Wiederholung des Opfer Jesu am Kreuz sehen, lehnen die Protestanten dies ab. Für sie sei das einmalige Opfer am Kreuz gewesen. Für beide sei aber das damit verbundene Vergeben der Sünden wichtig. Der zweite Knackpunkt sei das Verständnis des Priesteramtes. Während für die Katholiken die Priesterweihe enorm wichtig sei, seien unter den Protestanten alle Getauften Priester und könnten den Glauben verkünden. „So halte ich es auch in meiner Gemeinde. Es sind alle gleich, auch ich als Pfarrer. Wir haben nur alle unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Gemeinde, sagt Maas.

Die aktuelle Coronapandemie gehe auch an den Kirchgemeinden nicht spurlos vorbei. „Während des strengem Lockdowns im Frühjahr war es sehr schwierig. Danach lebte das Gemeindeleben wieder auf und nun werden wir sehen, was der nächste Lockdown bringt. Gottesdienste sollen ja aber noch stattfinden dürfen“, sagt Maas. Glaubensvermittlung fuße auf persönlichem Kontakt. Dieser sei zwar auch per Videoschalte gegeben, die physische Anwesenheit aber sei ein nicht zu unterschätzender Faktor. „Jede Gemeinde musste im ersten Lockdown Wege finden, wie sie die Kontakte aufrecht erhalten konnte. Da gab es ganz unterschiedliche Ansätze. Ich habe zum Beispiel Kurzandachten an die Gemeindemitglieder per E-Mail versendet. Bei anderen Gemeindemitgliedern war es auch einfach mal ein Telefonat zum Plaudern, das geholfen hat“, erzählt er. Er hoffe, dass bei Kirche und Staat endgültig angekommen sei, dass man Alte und Kranke in solchen Zeiten nicht allein lassen darf. Seelsorge müsse immer möglich sein.

Dass die Kirche immer wieder reformiert werden müsse, habe man im ersten Lockdown gespürt. Man habe gemerkt, dass es neue Wege außerhalb der klassischen Gottesdienste brauche, um den Glauben zu vermitteln. Nun müsse man schauen, welche dieser Ideen weiterverfolgt und welche verworfen werden sollten.