Gehofen. Die ausgedienten Weihnachtsbäume werden am Freitag durch die Gemeinde eingesammelt.

Tradition Knutfest in der Gartenanlage

Am Samstag, dem 18. Januar, findet in der Gartenanlage wieder das traditionelle Knutfest statt. Ab 17 Uhr sind alle zu Glühwein und Gegrilltem eingeladen. Die Einwohner werden um Baumspenden gebeten. Die ausgedienten Weihnachtsbäume werden am Freitag, dem 17. Januar, ab 7 Uhr durch die Gemeinde vor den Häusern eingesammelt.