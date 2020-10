Köfer trotzt dem Kuddelmuddel

Er kommt flotten Schrittes herein. Lächelnd, mit hellwachen Augen. Mit 99, vier Monate vor seinem 100. Geburtstag! Herbert Köfer gastiert in Artern, in der Ringerhalle. Und kaum jemand im Publikum kennt einen rüstigeren Senior in diesem Alter als diesen Berliner Volks- und Vollblutschauspieler. 80 Zuschauer – die meisten ebenfalls reiferen Semesters – sind gekommen, sitzen als Paare und in Kleingruppen auf Abstand. Mehr dürfen aus Corona-Gründen nicht rein.

„Das Blaue Fenster“ heißt das Programm, wie in den 1980er-Jahren im DDR-Fernsehen. Doch bevor Köfer in die TV-Historie abtaucht, stichelt er aktuell: „Die neuen Corona-Regeln treten ab morgen in Kraft für alle im Sternzeichen Jungfrau und Steinbock Geborenen. Aber nur für jene, die Volvo fahren, mehr als zwei Kinder haben und...“ Er hat die Lacher auf seiner Seite. Er will mit der Groteske aufmerksam machen auf „das Kuddelmuddel der Konzepte“. Ja, man müsse die Pandemie ernstnehmen, aber das schließe Humor keinesfalls aus. Klar, er zählt eindeutig zur Risikogruppe, reist aber und tritt, wo möglich, weiter auf. „Ich bin vorsichtig, aber nicht ängstlich.“ Bis Anfang Oktober stand er neben Horst Krause für den Film „Krauses Zukunft“ vor der Kamera, spielte einen 100-Jährigen. Vorige Woche: ein Serien-Dreh für „In aller Freundschaft“ in Leipzig. Nun Artern: Der älteste aktive Schauspieler der Welt (Guinessbuch) und erste Sprecher der DDR-Nachrichten nach dem Krieg präsentiert mit nach wie vor toller Stimme, grandioser Betonung und atemberaubender Ausdauer anderthalb Stunden lang Ausschnitte aus seinem 70 Jahre währenden Film- und TV-Wirken. Köfer würzt alles mit originellen Anekdoten. Zum Beispiel jener, als ihm ein durchgegangenes Pferd beim Dreh zu „Jungfer, Sie gefällt mir“ 1969 fast die Karriere beendet hätte. Doch auch das erzählt Köfer mit Humor. Das Komödiantische war und ist sein Metier. Die Zuschauer können die Sketche mit Helga Hahnemann („Erna Mischke“), Gerd E. Schäfer („Maxe Baumann“), Eberhard Cohrs („Die Appelkerne“), Eva-Maria Hagen, Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil zum Teil mitsprechen. Manche haben Tränen (Lachen? Rührung?) in den Augen. Es ist Kult, und Köfer Person der TV-Zeitgeschichte. Garant fürs Lächeln. Stiller wird's im Saal, als er Ausschnitte von sich in Charakterrollen zeigt. Köfer als Gutsverwalter von Studmann in „Wolf unter Wölfen“ nach Hans Fallada oder als SS-Hauptscharführer Kluttig in „Nackt unter Wölfen“ nach Bruno Apitz. Mehr davon, aus diesem Fach, hätten ihm einige gewünscht und zugetraut. Doch er blieb meist der beherzte, helfende Serien-Nachbar: „Renter haben niemals Zeit“, „Familie Neumann“, „Geschichten übern Gartenzaun“. Er gehörte, über das blaue Fenster Mattscheibe, damals zur Familie. Zum Alltag. Mit dem nachdenklichen „Es ist alles nur geliehen“ nach Heinz Schenk verabschiedet sich Köfer in Artern. „Und bleiben Sie gesund!“ – „Du auch!“, schallt es herzlich zurück. Zuschauerin Reinhilde Schäffner (68) aus Sondershausen ist begeistert, ergattert wie einige andere noch ein Autogramm: „Herbert hat heute so viel verraten. Aber nicht das Rezept: Wie wird man so alt und bleibt gleichzeitig so fit?“