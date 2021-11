Kranichfamilie rastet in der Nähe von Badra

Badra. Die „Vogel des Glücks“ kommen jedes Jahr zu Zehntausenden in die Region.

Diese Kraniche am Futterplatz bei Badra hat Roland Fischer aus Sondershausen fotografiert. Der Naturfreund beobachtet den Zug dieser Tiere seit vielen Jahren und begab sich in diesem Jahr erstmals auf Fotosafari, um die lautstarken Zugvögel während der Rast zu fotografieren. Die Kranich landen in jedem Herbst zu Zehntausenden im Gebiet um den Stausee Kelbra, um hier Kraft zu tanken für die Weiterreise nach Südeuropa. Dort verbringen sie den Winter, bevor es im Frühjahr zurück nach Nordeuropa ins Sommerquartier geht. Auf dem Bild ist vermutlich eine Kranichfamilie zu sehen. Schon in der griechischen Mythologie wird der Kranich erwähnt. Er war hierein Symbol der Wachsamkeit und Klugheit und galt als „Vogel des Glücks“. Vogel des Jahres war der Kranich in (West-)Deutschland bereits 1978.