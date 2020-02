Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreis erhält mehr Geld von den Kommunen

Der Landkreis hebt die Kreisumlage nicht an und trotzdem müssen die Kommunen für die Abgabe tiefer in die Tasche greifen. Etwa 1,8 Millionen Euro zusätzlicher Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr hat die Kreisverwaltung für 2020 eingeplant. Insgesamt sollen die Städte und Gemeinden fast 29,5 Millionen Euro an den Landkreis überweisen. Dabei blieb der Hebesatz für die Kreisumlage mit 44,75 Prozent der anrechenbaren Einnahmen bei den Kommunen gegenüber 2019 unverändert.

Damit widerstehe der Kyffhäuserkreis dem Trend in den meisten anderen Landkreisen, an der Umlageschraube zu drehen um Löcher im Haushalt zu stopfen, betonte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD), als sie den Entwurf des Kreishaushaltes für das laufende Jahr vorstellte. Während im Thüringenschnitt die Hebesätze zwischen 2013 und 2019 um sechs Prozent angehoben worden seien, sei es im Kyffhäuserkreis gelungen, den Umlagesatz um 0,75 Prozent zu senken. Dass die Kommunen 2020 trotzdem mehr zahlen müssen, liegt an deren gewachsener Wirtschaftskraft und den sprudelnden Steuereinnahmen durch den wirtschaftlichen Aufschwung. Wurden 2019 noch etwa 62 Millionen Euro als Berechnungsgrundlage der Umlage angesetzt, bringen es die hiesigen Kommunen in diesem Jahr fast 66 Millionen. Wird die daraus resultierende höhere Kreisumlage abgezogen, bleibe den Kommunen noch ein Plus von rund 2,2 Millionen Euro, rechnet die Landrätin vor. Wenn auch murrend nimmt Jörg Steinmetz (CDU), als Bürgermeister der Gemeinde Helbedündorf, dieses Rechenexempel hin. Trotzdem beharrte er bei der Vorlage des Haushaltsentwurfs im Kreisausschuss darauf, die Abgaben an den Kreis beraube die Kommunen ihrer Gestaltungsmöglichkeiten. Die Landrätin hielt dagegen, der Kreis erledige ständig mehr übertragene Aufgaben, auch für die Kommunen. Dabei könne er jedoch nur auf Mittel aus der Schlüsselzuweisung vom Land und der Kreisumlage zurückgreifen, eigene Steuereinnahmen habe die Kreisverwaltung nicht. Torsten Blümel (Linke) ist Bürgermeister der Stadt Artern. „Ich freue mich über die gute Wirtschaftslage, aber letztlich haben wir in der Stadtkasse nicht wirklich etwas davon. Das geht wohl den meisten Kommunen im Kyffhäuserkreis so“. Solange die Stadt Artern auf Schlüsselzuweisungen angewiesen sei, werde sie also auch nicht wesentlich von gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen profitieren. „Tatsächlich profitieren vom aktuellen System nur Kommunen, die keine Schlüsselzuweisungen bekommen und dauerhaft hohe Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen“, sagt er. Allerdings wisse er derzeit auch keinen Weg, um das System nachhaltig gerechter gestalten zu können. Auch Steffen Sauerbier (SPD), Bürgermeister von Roßleben-Wiehe, hält das jetzige System nicht für völlig ausgereift. „Wir haben derzeit höhere Gewerbesteuereinnahmen als üblich, also bekommen wir automatisch auch weniger Schlüsselzuweisungen vom Land und führen eine höhere Kreisumlage ab. Das ist für uns also letztlich leider nur rechte Tasche, linke Tasche“, sagt Sauerbier. Er hätte gern ein System, dass Kommunen in Zeiten wirtschaftlicher Stärke nicht bestraft.