Oldisleben. Die Krimi-Lesung der Thüringerin Julia Bruns fand am Freitag in der Mehrzweckhalle in Oldisleben statt.

Krimilesung mit Julia Bruns in Oldisleben – Korrektur zur Meldung

„Thüringentod“ heißt der aktuelle Krimi der Thüringerin Julia Bruns, mit dem die Autorin den Mehrzwecksaal in Oldisleben füllte.

Die Veranstaltung fand bereits am Freitag und nicht, wie in einer Ankündigung am Freitag fälschlicherweise vermeldet am Samstagabend statt. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.