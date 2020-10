Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Der Landtagsabgeordnete für den östlichen Kyffhäuserkreis, Jens Cotta (AfD), kritisiert die Forderung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nach einem höheren Rundfunkbeitrag. Dies sei gerade deshalb unverantwortlich, weil damit horrende Intendantengehälter und Pensionsansprüche finanziert würden. Zudem gebe es ein hohes Maß an Intransparenz, was die Mittelverwendung angehe. Die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag wolle daher den verfassungsrechtlichen Anspruch auf einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wahren, jedoch in der schlanken Form eines Grundfunks. Dieser solle sich auf Regionales, Kultur, Nachrichten und Bildung beschränken. Der teure Unterhaltungssektor hingegen gehöre in die Hände des privaten Rundfunks. Finanzieren lasse sich dies über eine Kulturabgabe, die von Tech-Giganten wie Amazon und Facebook erhoben werden müsse.