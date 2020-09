Auch mit einem Hubschrauber wurde an der Unstrut nach dem Krokodil gesucht.

Schönewerda Ein Experte ist sich sicher: In der Unstrut bei Schönewerda gibt es kein Krokodil. Die Sperrungen werden aufgehoben, endgültige Entwarnung gibt es aber nicht.

Krokodilsuche an der Unstrut wird eingestellt - Tier könnte weitergezogen sein

Die Suche nach einem vermeintlichen Krokodil, das sich in der Unstrut bei Schönewerda aufhalten soll, wird eingestellt. "Wir können davon ausgehen, dass der Flussabschnitt krokodilfrei ist", sagte der hinzugerufene Experte Heinz Krannich vom Tierparkservice in Wittingen am Mittwochmorgen.

Alle Sperrungen aufgehoben

Auf der Pressekonferenz wurde zudem bekannt gegeben, dass die derzeit gültige Allgemeinverfügung ab Donnerstag, 0 Uhr, aufgehoben wird. Damit ist von morgen an wieder das Baden, Angeln und Spazieren am und im Fluss erlaubt. Auch der Unstrut-Radweg darf wieder befahren werden.

Experte Krannich hatte u.a. mit Blutspuren und einem sogenannten Schleppköder aus Rinderlunge versucht, das Tier anzulocken und einen ganzen Tag den rund zehn Kilometer langen Flussabschnitt abgesucht.

Für die zahlreichen Sichtungen und Fotos von Anwohnern, die jedoch allesamt keinen eindeutigen Hinweis auf ein Krokodil ergaben, hat Krannich eine Erklärung: Das wilde Flussufer der Unstrut in diesem Bereich "lädt zum Halluzinieren ein", so der Experte.

Eine generelle Entwarnung möchte aber auch Krannich nicht geben: "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Tier weitergezogen ist."

Krokodil-Suche im Kyffhäuserkreis Krokodil-Suche im Kyffhäuserkreis Mit einem toten Huhn an der Leine soll das Unstrut-Krokodil in die Fotofalle gelockt werden. Foto: Heinz-Ulrich Thiele

Krokodil-Suche im Kyffhäuserkreis Neue Spuren wurden am Ufer der Unstrut gefunden. Nach einer Untersuchung steht fest, dass der Kot von einem Fuchs ist. Foto: Heinz-Ulrich Thiele

Krokodil-Suche im Kyffhäuserkreis Tag 3 nach der angeblichen Krokodil-Sichtung: Am Ufer der Unstrut wurde eine Fotofalle istalliert. Am Ufer soll ein totes Huhn das Reptil in die "Falle" locken. Die Schwäne schwammen derweil ganz freiwillig vorbei. Foto: Wilhelm Slodczyk / TA / Wilhelm Slodczyk

Krokodil-Suche im Kyffhäuserkreis Mehrere Feuerwehren suchten am Sonntag nach einem Krokodil, dass an der Unstrut in Schönewerda gesichtet wurde. Rund 80 Feuerwehrleute, ein Hubschrauber, eine Drohne und ein Boot waren im Einsatz. Gegen 18 Uhr wurde die Suche aber ergebnislos beendet. Foto: Silvio Dietzel



Krokodil-Suche im Kyffhäuserkreis Tag 3 nach der angeblichen Krokodil-Sichtung: Erhard Bernhardt (70) aus Roßleben steht in Schönewerda vor dem gesperrten Radweg. Foto: Wilhelm Slodczyk / TA / Wilhelm Slodczyk



