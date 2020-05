Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kuchensonntag im Rosenparadies

Das Rosencafé im Europa-Rosarium bietet am Sonntag, den 24. Mai ab 11 Uhr eine bunte Auswahl an verschiedenen Kuchen vom Blech sowie Torten für den nachmittäglichen Kaffeetisch zu Hause an. Gebacken wird nach traditionellen regionalen Rezepten. Dazu zählen auch die in der Rosenbäckerei handwerklich gefertigte Rosentorte und die Torte „Hohe Linde“. Verkauft wird der Kuchen im Bereich des Stadteingangs des Europa-Rosariums, wodurch der Eintritt entfällt. Interessierte können den Besuch allerdings auch mit einem Rundgang durch die größte Rosensammlung der Welt verbinden. Die Pfingstrosen, Wildrosen und frühblühende Strauchrosen haben schon ihre Farbenpracht entfaltet.