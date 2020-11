Bis zuletzt hatte Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) gehofft, dass der Weihnachtsmarkt der Kurstadt stattfinden kann, irgendwie. Sogar am zweiten oder dritten Adventswochenende wäre das für den Bürgermeister denkbar gewesen. Doch jetzt fällt auch in Bad Frankenhausen der Weihnachtsmarkt ins Wasser.

Der Weihnachtsmarkt findet dort traditionell am ersten Adventswochenende statt. Wegen der aktuellen Situation sollte dieser in diesem Jahr auf dem Anger stattfinden. Ein Hygienekonzept war erstellt und mit dem Landratsamt fanden bereits Abstimmungen statt. „Noch vor zwei Wochen hatten wir die Überlegung, sofern sich die Corona-Lage im Kreis verbessert hätte und im Dezember möglicherweise Einschränkungen gelockert würden, den Weihnachtsmarkt kurzfristig an einem anderem Adventswochenende durchzuführen. Doch aufgrund der aktuellen Situation und dadurch, dass auch im Dezember mit Einschränkungen zu rechnen ist, haben wir uns entschlossen, keinen Weihnachtsmarkt durchzuführen“, wird Bürgermeister Strejc in einer Mail aus dem Rathaus zitiert.

Lichterzauber soll es aber trotzdem geben, wie der Bürgermeister verrät: „Statt des Weihnachtsmarktes plant die Stadtverwaltung mit einer ortsansässigen Event-Agentur eine Lichtershow im Advent auf dem Marktplatz.“ Weitere Informationen dazu soll es in den kommenden Tagen geben.