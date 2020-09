Kyffhäuserkreis: Gewässerverband hat Planungen für 2021 fertig

Ein Foto von früheren Unterhaltungsmaßnahmen am Helderbach bei Heldrungen

Der Gewässerunterhaltungsverband Untere Unstrut/Helderbach (GUV) gehört zu den 20 neu gegründeten Verbänden dieser Art in Thüringen, die am 1. Januar 2020 ihre Arbeit aufgenommen haben. Er ist Ansprechpartner in Sachen Böschungspflege, Wasserbau und Gehölzpflege für Gewässer 2. Ordnung im Verbandsgebiet, das weite Teile des Kyffhäuserkreises, des Landkreises Sömmerda und des Weimarer Landes umfasst.