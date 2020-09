Kyffhäuserkreis: Kaum Veranstaltungen zum Tag der Einheit

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Selle aus Großfurra wird in Bad Frankenhausen eine Rede zum Tag der Einheit halten.

Am 3. Oktober jährt sich der Tag der Deutschen Einheit zum 30. Mal. Coronabedingt sind zahlreiche geplante Veranstaltungen bereits vor geraumer Zeit abgesagt worden. Dennoch wird an manchen Orten des Landkreises an diesem historischen Tag dem Zusammenschluss von Ost- und Westdeutschland gedacht.