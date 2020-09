Kyffhäuserkreis: Rosensonntag fällt wegen Corona aus, Rosenmontagsumzug auf der Kippe

Ob am Rosenmontag, 15. Februar 2021, die Karnevalisten (im Bild die Gardetänzerinnen von Westerrieten) durch die Straßen Sondershausens ziehen, ist fraglich. In Bad Frankenhausen ist der Umzug Rosensonntag bereits abgesagt.

In Bad Frankenhausen ist der Rosensonntagsumzug coronabedingt abgesagt. In Sondershausen will die Stadtverwaltung noch abwarten. Aber auch hier ist fraglich, ob der größte Narrenumzug der Region am Rosenmontag 2021 stattfinden kann. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.