Die Vogelgrippe ist in Norddeutschland auf dem Vormarsch. Die Gefahr, dass Zugvögel den Erreger H5N1 in den Kyffhäuserkreis einschleppen, besteht durchaus. Das Landratsamt beobachtet die Situation und ist auf einen möglichen Ausbruch der Krankheit vorbereitet.

„Prinzipiell wird zwischen dem Auftreten der Geflügelpest in der Wildvogelpopulation und in einem Haustierbestand unterschieden. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Maßnahmen. Die gesetzliche Grundlage hierfür stellt die Geflügelpest-Verordnung dar“, erläutert Heinz-Ulrich Thiele, Sprecher des Landratsamtes. Die Geflügelpest lasse sich in der Wildvogelpopulation nur schwer beeinflussen.

Die Gefahr steige, wenn infizierte Wildvögel die Rast- und Sammelplätze im Kyffhäuserkreis erreichen. Beim lokalen Auftreten sei eine Unterbrechung der Infektionskette notwendig. Dafür müssten die tot aufgefundenen Wildvögel eingesammelt und labordiagnostisch auf das „Aviäre Influenzavirus“ untersucht werden. „Die Halter von Hausgeflügel sind angehalten, entsprechende Biosicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Dabei ist es notwendig, dass Tränkeinrichtungen, Futter und Einstreu so gelagert werden, dass sie unzugänglich für Wildvögel sind.

Die aktuelle Risikoeinschätzung in Bezug auf den Eintrag des Geflügelpestvirus in die Hausgeflügelpopulation erfolge über das Friedrich-Löffler-Institut. Damit verbunden seien Maßnahmen wie eine Aufstallpflicht. Weiterführende Maßnahmen können Bestandstötungen, die Einrichtung eines Sperrbezirks und die Einrichtung eines Beobachtungsgebietes sein.

Die Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit schweren allgemeinen Krankheitszeichen. Bei Kontakt mit einer großen Infektionsdosis der Viren kann die Krankheit auch auf den Menschen übertragen werden und dort tödlich verlaufende Erkrankungen auslösen.